Tiltott szervezetben való részvétel vádjával egy moszkvai bíróság távollétében pénteken elrendelte Borisz Nyemcov meggyilkolt ellenzéki politikus legidősebb lánya, Zsanna Nyemcova előzetes letartóztatását.
Nyemcova ellen egyúttal körözést adtak ki. A két hónapos előzetes letartóztatás az Oroszország területére történő kiadatása vagy kitoloncolása során a tényleges őrizetbe vételétől számítva lép majd hatályba. A vád alapján kiszabható büntetés 2-6 év szabadságvesztés lehet.
Az orosz igazságügyi minisztérium 2024 áprilisában vette fel az Oroszország területén nemkívánatosnak minősített külföldi és nemzetközi nem kormányzati szervezetek listájára a Zsanna Nyemcova által alapított, bonni székhelyű Boris Nemzow Stiftung für die Freiheit / Boris Nemtsov Foundation for Freedom (Borisz Nyemcov Szabadságalapítvány) elnevezésű szervezetet. Az alapítvány oktatási, kulturális és szakértői projektekkel foglalkozik. A 42 éves Zsanna Nyemcova orosz újságíró, televíziós műsorvezető és közéleti személyiség.
Borisz Nyemcov a kilencvenes években számos magas kormányzati tisztséget töltött be, és a miniszterelnök-helyettesi posztig emelkedett Oroszországban. A 2000-es években Vlagyimir Putyin elnök egyik legmarkánsabb bírálójává, az ellenzék meghatározó alakjává vált.
2015. február 27-én éjjel az akkor 55 éves politikust Moszkva központjában, a Kreml közelében, a Bolsoj Moszkvoreckij hídon (Nagy Moszkva-folyó hídon) többször hátba lőtték. A gyilkosság miatt a bíróság által bűnösnek nyilvánított öt csecsen vádlottat - köztük Ramzan Kadirov csecsen vezető biztonsági szolgálatának egyik tisztjét - 2017-ben 11-től 20 évig terjedő szabadságvesztésre ítéltek.
Nyemcov családja mindmáig kifogásolja, hogy a szerinte egyértelműen politikai indíttatású gyilkosság hátterét nem sikerült tisztázni. Zsanna Nyemcova többször is indítványozta Kadirov bíróság elé idézését. A csecsen vezető tagadta, hogy köze lenne a gyilkossághoz.
(MTI)