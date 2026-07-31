Külföld :: 2026. július 31. 23:59 ::

A meggyilkolt Borisz Nyemcov lányának sem érdemes mostanában hazatérnie

Tiltott szervezetben való részvétel vádjával egy moszkvai bíróság távollétében pénteken elrendelte Borisz Nyemcov meggyilkolt ellenzéki politikus legidősebb lánya, Zsanna Nyemcova előzetes letartóztatását.

Nyemcova ellen egyúttal körözést adtak ki. A két hónapos előzetes letartóztatás az Oroszország területére történő kiadatása vagy kitoloncolása során a tényleges őrizetbe vételétől számítva lép majd hatályba. A vád alapján kiszabható büntetés 2-6 év szabadságvesztés lehet.

Az orosz igazságügyi minisztérium 2024 áprilisában vette fel az Oroszország területén nemkívánatosnak minősített külföldi és nemzetközi nem kormányzati szervezetek listájára a Zsanna Nyemcova által alapított, bonni székhelyű Boris Nemzow Stiftung für die Freiheit / Boris Nemtsov Foundation for Freedom (Borisz Nyemcov Szabadságalapítvány) elnevezésű szervezetet. Az alapítvány oktatási, kulturális és szakértői projektekkel foglalkozik. A 42 éves Zsanna Nyemcova orosz újságíró, televíziós műsorvezető és közéleti személyiség.

Borisz Nyemcov a kilencvenes években számos magas kormányzati tisztséget töltött be, és a miniszterelnök-helyettesi posztig emelkedett Oroszországban. A 2000-es években Vlagyimir Putyin elnök egyik legmarkánsabb bírálójává, az ellenzék meghatározó alakjává vált.

2015. február 27-én éjjel az akkor 55 éves politikust Moszkva központjában, a Kreml közelében, a Bolsoj Moszkvoreckij hídon (Nagy Moszkva-folyó hídon) többször hátba lőtték. A gyilkosság miatt a bíróság által bűnösnek nyilvánított öt csecsen vádlottat - köztük Ramzan Kadirov csecsen vezető biztonsági szolgálatának egyik tisztjét - 2017-ben 11-től 20 évig terjedő szabadságvesztésre ítéltek.

Nyemcov családja mindmáig kifogásolja, hogy a szerinte egyértelműen politikai indíttatású gyilkosság hátterét nem sikerült tisztázni. Zsanna Nyemcova többször is indítványozta Kadirov bíróság elé idézését. A csecsen vezető tagadta, hogy köze lenne a gyilkossághoz.

(MTI)