Gazdaság, Háború :: 2025. augusztus 15. 07:34 ::

Kissé lassult az euróövezeti növekedés a második negyedévben

A második negyedévben a várakozásoknak megfelelően az előző periódusnál kissé gyengébben alakult a gazdasági növekedés az euróövezetben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat második becslése szerint.

Az euróövezeti bruttó hazai termék az első becslésekkel megegyező, 0,1 százalékkal nőtt a második negyedévben az előző negyedévhez képest, az első negyedévi 0,6 százalékos emelkedés után.

Az EU-ban 0,2 százalék volt a második negyedévi GDP-növekedés negyedéves bázison az első negyedévi 0,5 százalék után.

A GDP növekedési ütemének negyedéves lassulása bázishatás miatt következett be, mivel az első negyedévben még a vámemeléseket megelőző élénkülésre kerülhetett sor.

Németországban és Olaszországban egyformán 0,1 százalék volt a negyedéves GDP-csökkenés, szemben az első negyedévi 0,3 százalékos növekedéssel. Írországban 1,0 százalékkal csökkent a GDP, míg az első negyedévben 7,4 százalékkal nőtt.

Franciaországban 0,1 százalékról 0,3 százalékra, Spanyolországban 0,6 százalékról 0,7 százalékra gyorsult a negyedéves növekedés üteme. Portugáliában az első negyedévi 0,4 százalékos, Észtországban a 0,3 százalékos, Szlovéniában pedig a 0,7 százalékos visszaesésből 0,6, 0,5, illetve 0,7 százalékos növekedésbe csapott át a gazdaság teljesítménye.

Az euróövezet GDP-je éves bázison az előzetes becsléssel megegyező 1,4 százalékkal nőtt a második negyedévben, alig maradva el az első negyedévi 1,5 százalékos növekedéstől. Az EU-ban a második negyedévi éves növekedés 1,5 százalék volt, az első negyedévi pedig 1,6 százalék.

A legnagyobb növekedés Írországban volt, évi 16,2 százalékos. Cipruson 3,3 százalékos, Litvániában 3 százalékos, Spanyolországban 2,8 százalékos volt az éves növekedés a második negyedévben. Portugália 1,9 százalék, Hollandia 1,5 százalék, Belgium 1 százalék, Szlovénia 0,8 százalék, Franciaország 0,7 százalék éves GDP-növekedést ért el a második negyedévben.

Az euróövezet foglalkoztatottsága 2025 második negyedévében 0,1 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest, a foglalkoztatottak száma elérte a 171,7 milliót. Ez kissé lassuló növekedés a korábbi 0,2 százalékhoz képest, ugyanakkor megfelel a piaci várakozásoknak, és immár a 17. egymást követő negyedévnyi bővülést jelenti a valutaövezetben. A legnagyobb gazdaságok közül Spanyolországban (0,7 százalék) és Franciaországban (0,3 százalék) nőtt legjobban a foglalkoztatottság, miközben Németországban és Olaszországban 0,1 százalékos csökkenés volt. Éves összevetésben 0,7 százalékkal emelkedett a foglalkoztatottság.

Az orosz GDP-növekedés is lassult

Lassult az orosz gazdaság növekedése a második negyedévben éves szinten az első negyedévvel összevetve - a statisztikai hivatal előzetes adatai szerint.

A hazai össztermék (GDP) 1,1 százalékkal nőtt a június végével zárult három hónapban éves összevetésben, miután az első negyedévben az éves szintű bővülés erőteljesebb, 1,4 százalék volt.

Az orosz jegybank nagyobb, 1,8 százalékos gazdasági növekedésre számított a második negyedévre és a szakértők is erősebb, 1,5 százalékos bővüléssel számoltak.

A nem végleges számítások szerint a második negyedévben egyebek között a feldolgozóipar 3,7 százalékkal, az építőipar 2,4 százalékkal, a kiskereskedelmi forgalom pedig 1,6 százalékkal nőtt, miközben a nagykereskedelmi forgalom 4,2 százalékkal esett, a bányaipari termelés pedig 1 százalékkal csökkent éves szinten.

A statisztikai hivatal szeptember 12-én ismerteti a negyedévre vonatkozó részletes adatokat.

(MTI)