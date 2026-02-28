Gazdaság :: 2026. február 28. 07:31 ::

A politikai kockázatok miatt koppintott Szerbia orrára a Moody's

A felminősítés lehetőségére utaló eddigi pozitívról stabilra módosította Szerbia adósosztályzatának kilátását a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő elsősorban azzal a véleményével indokolta a negatív korrekciót, hogy a szerbiai politikai kockázatok jelentős erősödése a korábban vártnál nagyobb visszahúzó erőt gyakorol a szerb gazdaság növekedésére, és lefulladt a szerb EU-csatlakozási folyamat is. Egy másik hitelminősítő, az S&P Global Ratings ugyanakkor stabilról pozitívra javította Montenegró kilátását, elsősorban éppen az EU-csatlakozási tárgyalások gyors haladására hivatkozva.

A Moody's a szerb kilátás gyengítéséről hozott, péntek éjjel Londonban bejelentett döntéssel egyidőben megerősítette Szerbia hazai valutában és devizában denominált hosszú futamú szuverén kötelezettségeinek, valamint devizában kibocsátott, fedezetlen elsőbbségi adósságállományának "Ba2" besorolását.

A "Ba2" minősítés a Moody's módszertana alapján két fokozattal marad el a befektetési ajánlású sáv alsó szélét jelző "Baa3" osztályzattól. Ez azt jelenti, hogy Szerbia ennél a hitelminősítőnél a magas hozamú - vagyis a befektetésre ajánlott szuverén kibocsátóknál nagyobb adóskockázatú, spekulatív - kategóriában szerepel.

A szerb besorolás kilátásának gyengítéséhez fűzött indoklásában a Moody's kiemelte azt a véleményét, hogy a korábbinál ingatagabbá vált belpolitikai helyzet az eddigieknél kevésbé kiszámítható szakpolitikai környezetet teremtett.

Mindezt tetézi a geopolitikai kockázatok növekedése, amelynek egyik prominens megnyilvánulása volt a szerb nemzeti olajipari vállalat, a Naftna Industrija Srbije (NIS) ellen az orosz többségi tulajdonrész miatt nemrégiben hozott amerikai szankcióintézkedés - áll a Moody's elemzésében.

A hitelminősítő szerint mindez terheli Szerbia adósprofilját.

Az elemzés szerint a szerb belpolitikai környezet ingatagabbá vált azóta, hogy 2024 augusztusában a Moody's pozitívra javította a szerb államadósság besorolásának kilátását.

A cég kiemeli, hogy jelentős korrupcióellenes tiltakozóhullám bontakozott ki az újvidéki pályaudvar tetőzetének 2024 novemberében történt leszakadása után. A szerencsétlenségben tizenhatan vesztették életüket.

Jóllehet a megmozdulások hevessége a Moody's megítélése szerint csökkent az elmúlt hónapokban, a hitelminősítő azzal számol, hogy a belpolitikai feszültség a korábbinál magasabb szinten marad, különösen a 2027 végéig esedékes - bár a hatóságok jelzései szerint előbb is megtartható - parlamenti választások közeledtével.

Mindezek következményeként a szerb hazai össztermék (GDP) reálértéken számolt növekedési üteme jelentősen, a 2024-ben mért 3,9 százalékról tavaly 2 százalékra lassult, a külföldi működőtőke beáramlása pedig meredeken visszaesett a korábbi évek rekordszintjeiről az üzleti környezet romlása miatt - áll a Moody's elemzésében.

A cég előrejelzése szerint a szerb gazdaság növekedése az idén 3,3 százalékra gyorsul, de a hitelminősítő a középtávú növekedési potenciálra adott becslését az eddigi 4 százalékról 3,5 százalékra csökkentette a megnövekedett belpolitikai bizonytalanság és a kevésbé kedvező üzleti környezet miatt.

A Moody's a kedvező tényezők között említette azt a várakozását, hogy a GDP-arányos szerb államadóssá-gráta a 2026-2027-es időszakban fokozatosan 45 százalék alá csökken a 2023-2024-ben mért 48 százalék körüli szintekről, és így a szerb gazdaság adósságtűrő képessége jobb a környező gazdaságokénál.

A Moody's kiemelte ugyanakkor, hogy a politikai feszültségek és a kormányzati reformok melletti elkötelezettség gyengesége miatt a szerb EU-csatlakozási folyamat is lefulladt, így Szerbia lemaradóban van az uniós csatlakozás felé vezető úton olyan kevésbé fejlett térségbeli gazdaságok mögött is, mint Albánia és Montenegró.

Egy másik globális hitelminősítő, az S&P Global Ratings ugyanakkor stabilról pozitívra javította a Montenegró hosszú és rövid futamidejű, devizában és hazai valutában fennálló szuverén kötelezettségeinek "B plusz/B" szintű - ugyancsak spekulatív - osztályzatára érvényes kilátást, éppen az EU-csatlakozási tárgyalások gyors haladásával indokolva a szombaton Londonban bejelentett lépést.

Az S&P véleménye szerint Montenegró a leginkább előrehaladott szakaszban járó EU-tagjelölt; ezt jelzi, hogy a 33 tárgyalási fejezetből januárig 13-at lezárt.

Montenegró EU-csatlakozási tárgyalásainak lendülete erőteljes, a belpolitikai stabilitás jelentősen javult az elmúlt két évben, azzal együtt is, hogy "a koalíciós dinamikák képlékenyek" - fogalmaz elemzésében az S&P Global Ratings.

