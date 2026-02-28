Gazdaság :: 2026. február 28. 19:54 ::

Kiszámolták, mennyivel drágulhat az olaj az Irán elleni támadás miatt

Komoly áremelkedés jöhet, ha a következő egy-három napban nem javul sokat az iráni helyzet.

Hordónként 10-20 dollárral ugorhatnak meg az olajárak a világpiacon, amikor a hétvégét követően ismét elindul a nemzetközi tőzsdei kereskedés, ha addig nem lesz gyors deeszkaláció Iránban – így számolt a Rystad Energy geopolitikai vezető elemzője a Yahoo Finance-nak nyilatkozva.

Egy hordó 159 liternek felel meg, vagyis a mostani 318-as árfolyammal számolva ez literenként 20-40 forint áremelkedés volna. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a benzin ennyivel drágulna egyik pillanatról a másikra, a benzinárnak nagyjából a negyedét jelenti most Magyarországon a nyersolaj ára.

Jorge León azt is hozzátette: rövid távon az határozza meg az olajpiac mozgásait, hogy Irán vezetői miként válaszolnak a következő 1-3 napban, legyen szó akár az energia infrastruktúrájáról, akár a régió hajózásáról.

(HVG)