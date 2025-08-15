Sport :: 2025. augusztus 15. 16:01 ::

Zöld-fehér győzelmeket hoztak az európai kupákban szereplő csapataink

A héten játszották a Bajnokok Ligája- és az Európai Konferencia Liga-selejtezők visszavágóit.

Kedden az FTC hazai pályán győzte le a bolgár bajnokot, a PFC Ludogorec csapatát. A bulgáriai 0-0 után a zöld sasok 3-0-val küldték haza a Ludogorecet. A Fradi négy év után jutott el újra a BL-selejtező rájátszásába, és már csak egy párharc megnyerése választja el őket a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától. A rájátszásban az azeri Qarabag FC lesz a zöld-fehérek ellenfele.



A bolgárok elleni találkozó után az FTC örülhetett

A Győri ETO az Európai Konferencia Ligában fogadta a svéd AIK Stockholm csapatát. A kinti odavágón a svédek győztek 2-1-re, de a csütörtöki győri meccsen fordítani tudott az ETO, s 2-0-ra hozta a mérkőzést, így a svédeket kiverve továbbjutott a Győr. A következő fordulóban a főtábláért játszik az ETO, a szintén zöld-fehér Rapid Wien lesz az ellenfél.



A győri ultrák vonulása a meccsre

A mérkőzés előtt már akadt incidens: a belvárosban néhány svéd drukker egy kávézóban tört-zúzott, majd egy reklámtáblát dobtak a rendőrök felé. A meccs után a vendégszektor egy része kifütyülte a saját csapatát, rángatta a korlátot, és tárgyakat hajított a pályára. A győri tábor sem maradt adós: a svéd Expressen felvételén is hallható, ahogy a hazai szurkolók „Cigányok! Cigányok!” rigmust skandáltak - írja a Magyar Nemzet.



Az AIK tábora Győrben

Az AIK vezetői attól tartottak, hogy a felfokozott indulatok az éjszaka is folytatódhatnak. A klub hivatalos X-bejegyzésben figyelmeztette a Győrben maradt drukkereket, hogy ne viseljenek AIK-mezeket és -szimbólumokat az utcákon. Képek tanúsága szerint a meccs előtt több AIKmezt is zsákmányoltak a győri csapat ultrái.



A svédektől zsákmányolt mezeket a győri szurkolók fejjel lefelé lógatták a kerítésen

A győri fordításhoz egyébként az is kellett, hogy az AIK magyar játékosa, a kétszeres válogatott Csongvai Áron a saját kapujába juttassa a labdát.

A harmadik zöld-fehér csapatunk is győzni tudott tegnap. A Paks 2-1-re verte az ukrán Polisszja Zsitomir együttesét a Konferencia Ligában, ám mivel korábban 3-0-ra vereséget szenvedett az ukránoktól, így búcsúzni kényszerültek a további küzdelmektől.



A Zsitomir játékosai ukrán zászlókba burkolózva léptek gyepre

A három magyar zöld-fehér csapat győzelme a labdarúgással foglalkozó humoroldalakat is megihlette.



