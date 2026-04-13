2026. április 13. 07:25

Kínai tudósok szerves vegyületeket találtak a Holdról származó talajmintákban

Új tudományos eredmények szerint a Hold felszínéről származó talajminták részletes információkat őriznek a szerves anyagok naprendszerbeli eredetéről és későbbi átalakulásáról - jelentette a kínai állami média.

A Science Advances című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a Csang-o-5 és Csang-o-6 kínai Hold-küldetések által visszahozott talajmintákat vizsgáló kutatók többféle, nitrogéntartalmú szerves vegyületet azonosítottak a szemcsék felszínén. A részletes elemzés arra utal, hogy ezek az anyagok aszteroidák és üstökösök közvetítésével kerülhettek a Holdra a Naprendszer korai időszakában.

A kutatók szerint a Hold különleges környezeti adottságai - a légkör hiánya és a gyenge geológiai aktivitás - lehetővé tették ezen anyagok hosszú távú megőrzését, szemben a Földdel, ahol az ilyen korai eredetű nyomok nagyrészt eltűntek.

Az elemzések azt is kimutatták, hogy a becsapódások nemcsak szállították, hanem át is alakították a szerves vegyületeket: a hőhatás következtében részben lebomlottak, majd új formában rakódtak le a felszínen. Emellett a napszél sugárzása is kimutatható változásokat okozott az anyagok szerkezetében.

A kutatók szerint a holdi minták így egyfajta természetes "időkapszulaként" szolgálnak, amelyek segíthetnek megérteni a Naprendszer korai anyagáramlási folyamatait és az élethez szükséges kémiai elemek eredetét.

(MTI)