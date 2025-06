Migránsbűnözés, Videók :: 2025. június 25. 22:44 ::

Majomként ugrált az erkélyeken egy "nem létező" migránsbűnöző Ferencvárosban

Folyamatban lévő betörésről kapott segélyhívásra rongyoltak a BRFK egyenruhásai egy ferencvárosi társasházhoz a napokban. A lakók információi segítették felderítésüket, merre lehet az angolul beszélő, fehér pólós idegen, akit a két épületből álló, több emeletes ház különböző helyein, időnként az egyik balkonról a másikra átmászva láttak felbukkanni.

Szintről szintre lépcsőzve vizsgálták át az egyik épületrészt, majd az ötödikre érve, az összekötő folyosón áthaladva mentek tovább a másikon lefelé, míg egy harmadik emeleti terasz sarkában gubbasztva meg nem találták. „Let me see your hands!” – felszólítás, földre fektetés, bilincselés, előállítás, őrizetbe vétel.

A 31 éves, lakcím nélküli férfiről kiderült, temérdek, közel két tucat hasonló ügye volt, van. Lopott már bőröndöt egy szálloda halljából, táblagépet egy rétesboltból, eddigi rekordja egy 12 rendbeli lopás-sorozat Pest vármegyében.

A mostani, ferencvárosi helyszínen először egy biciklit akart elvinni. Megzavarták, ezután kezdett az erkélyeken átmászva lehetséges zsákmány után kutatni. Talált egy nyitott ajtót, aztán egy pár cipőt, ám a nappaliban összetalálkozott a tulajdonossal. Sarkonfordult, majd menekülőre fogta - csekély sikerrel, mivel a sheriffek gyorsabbak voltak. A bíróság azóta letartóztatta - közölték a Rendészeti Államtitkárság Fb-oldalán.