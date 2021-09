Extra :: 2021. szeptember 19. 20:38 ::

Hamilton-különkiadás - Heti progresszió (XCVIII. rész)

Hűen a címhez, a Heti progresszió mai részében kizárólag Sir Lewis Hamiltonnal fogunk foglalkozni, egy szép kanyarívet leírva a róla szóló történetekkel. Lássuk, mit ügyködött mostanában mindenki kedvenc négere!

3. Kezdjük ott, hogy elette a fene a New York-i Met-gálára, ahová "meglepő módon" a világ "hírességei" szoktak összegyűlni, hogy jól megmutassák a glóbusznak, ők micsoda gazdagok és menők. Mindezt a Metropolitan divattal foglalkozó részlege rendezi, erről majd még lesz szó a későbbiekben. Az "angol lovag" igazán megtisztelte az eseményt, hiszen progresszív módon nemes egyszerűséggel női ruhában feltűnősködött a gálán. A fekete zakója alatt lenge, átlátszó, fehér színű inget viselt, fekete színű öltönynadrágján pedig valami függönyszerű, fehér "ruhadarab" lógott le egészen a cipőjéig.



Itt az egész díszes társaság. Mintha beleestek volna egy ruhagyűjtő konténerbe, majd véletszerűen magukra aggattak volna a "kínálatból" pár furcsább darabot (forrás: Mike Coppola/Getty Images)

Ha a feltűnősködés volt a célja, elérte, habár eléggé nagy probléma, hogy ehhez női ruhadarabokra volt szüksége, miközben a sok milliomos tömegember közül nem különösebben nehéz dolog kitűnni bármely más módszerrel is. Mindezekből persze azt is könnyen kimatekozhatjuk, amit igazából eddig is tudtunk. A "fekete elesettek" védelmezője luxuskörülmények között él, miközben olyan deklaráltan marxista alapokon álló szervezetek mögé áll be, mint például a Black Lives Matter. Ha a BLM tényleg szeretné valódi gyakorlatba átültetni Marx tanait, akkor kezdjék mondjuk Lewis Hamilton vagyonának elkobzásával, őt pedig küldjék el a legközelebbi gyárba 12 órában dolgozni. Szívesen megnéznénk!

2. Még mindig a Met-gálán vagyunk, mert Hamilton sajnos nem egyedül érkezett, noha a belépőjegyek nagyjából 10 millió forint körüli értékben cirkáltak, a privát asztalokat pedig "csupán" 82 milliós áron vesztegették. Utóbbiakat általában cégek, divatházak veszik meg, hogy maguk köré gyűjtsenek egy csokor celebet, mert hát úgy mégiscsak nagyobb a hakni és a lobbierő is.

A néger autóversenyző azonban nem aprózta el, megvett egy privát asztalt, csak azért, hogy meghívjon négy "elnyomott" divattervezőt, persze mind szintén feketéket. Neveiket nem soroljuk fel, mert a kutyát nem érdekli, akit esetleg mégis, itt meglesheti. Őket leszámítva egyéb vendégei is (sportolók, egy "énekes", meg egy "modellnek" csúfolt valaki) voltak Hamiltonnak, s igen, mind négerek, vagy részben azok. Elmondása szerint ő ezekkel a módszerekkel küzd a "sokszínűségért és a befogadásért", amelyek manapság a "legfontosabb dolgok".

1. Nem sokkal korábban a Forma-1-es Olasz Nagydíjon egy durva baleset során Verstappen majdnem lefejezte Hamiltont. Onnan is tudhatjuk, hogy ez nem sikerült, mert a Met-gálán az ízléstelen ruhák mellett ott volt a néger feje is.



Majdnem lefejezték! (Kép: Twitter)

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info