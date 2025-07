Extra, Publicisztika :: 2025. július 27. 21:20 ::

Cion Don csak önmagát adja az Epstein-ügy botrányos kezelésében is

Napok óta Donald Trump Epstein-ügyben tanúsított sumákolása uralja az amerikai közbeszédet. Noha választási kampányának egyik fontos ígérete éppen a börtönben meg(ön)gyilkolt zsidó szexuális ragadozó teljes ügyfélkapcsolati rendszerének felderítése és nyilvánosságra hozatala volt, a megválasztása után szokásához híven e téren is visszatáncolt, kicsapva a biztosítékot nemcsak a közvélemény, hanem bizonyos fokig még a saját – köztük befolyásos brancsbeli – támogatói körében is.



Trump azt állítja, hogy nyilvánosságra fogja hozni Epstein „ügyféllistáját”, ha megválasztják: „Nincs problémám vele.” 2024. szeptember 3. „Epsteinnek nem volt ügyféllistája, és öngyilkos lett”, mondja Trump Igazságügyi Minisztériuma és az FBI vizsgálata. 2025. július 6.

Nyilvánvalóan az európai sajtó is ráharapott a témára, amelyet például a szlovén tévé washingtoni tudósítója a szarvánál fogva ragadott meg. „A Trump-adminisztráció eltereli a figyelmet az Epstein-ügyről. Az igazi kérdés a Jeffrey Epstein-ügyben, amely exponálta Donald Trump támogatóit, nem az, hogy az elnök neve szerepel-e azokban a dokumentumokban, amelyeket az Egyesült Államok kormánya rejteget a nyilvánosság elől, hanem az, hogy ki finanszírozta őt, vagy hogy a halott üzletember izraeli hírszerzési forrás volt-e.”1

Mivel köztudott Epstein izraeli és zsidó politikai körökhöz fűződő bensőséges kapcsolata, teljesen logikus, hogy a fanatikus filoszemita és Izrael-csicska Trump el akarja kerülni a politikai következményeit Izrael számára annak, ha netán kiderülne, hogy Epstein prominens ügyfeleit a zsidó állam érdekében zsarolták a róluk fiatal vagy akár kiskorú lányokkal folytatott szexuális tevékenység közben készített kompromittáló felvételekkel.



Ne beszéljetek többé Epsteinről

Egyébként Epstein szerepéről és az általa működtetett szexuális „mézesbödönről” már régóta keringtek információk a tágabb nyilvánosságban is.



Ari Ben-Menashe egykori izraeli kém szerint Jeffrey Epstein a Moszad eszköze volt, akit az izraeli hírszerzés amerikai politikusok megzsarolására alkalmazott

Maria Farmer, Epstein egyik korábbi áldozata azt állította, hogy bizonyítékai vannak arra, hogy a Moszad felbérelte Epsteint, hogy videózza le a prominens amerikai politikai vezetőket, akik pedofíliát követnek el, hogy Izrael megzsarolhassa őket, hogy teljesítsék a parancsait, és hogy az egész összeesküvés a Rothschildok védelme és irányítása alatt áll.2

Virginia Giuffre, aki Epstein megbízásából András herceget kényeztette szexuálisan, szintén úgy vélte, hogy „Epstein valóban egy hírszerző ügynök volt, aki segített egy zsaroló/lépre csaló művelet működtetésében”.3

Ugyanezt mondja egy volt amerikai kémelhárító is, aki szerint Epstein a jelek szerint része volt egy Mega néven ismert homályos izraeli befolyásoló műveletnek. „Tudjuk, hogy a Megát az izraeli hírszerzők az Egyesült Államokban végzett kémkedési és befolyásoló műveletek eszközének tekintették.”4

Keith Woods, az ír szélsőjobboldal legjelentősebb „feltörekvő csillaga” (The Jamestown Foundation) így szintetizálja Epstein szerepét.

Jeffrey Epstein Izrael ügynöke volt. A bizonyíték:

Ari Ben-Menashe volt izraeli hírszerző tiszt azt állítja, hogy Epstein mézesbödönt vezetett a Moszadnak, miután Ghislaine Maxwell beszervezte.

Maria Farmer, az első áldozat, aki feljelentette Epsteint az FBI-nak, azt mondta, hogy mindenki, aki a műveletben részt vett, zsidó szupremácista volt, akik faji alapon bántalmazták őt mint nem zsidót, és hogy a műveletet a Mega csoport vezette.

A Mega csoport egy kizárólag zsidó milliárdosokból álló szervezet, amelyet zsidó és Izrael-barát ügyek finanszírozására hoztak létre.

A Mega egyik társalapítója a Victoria's Secret tulajdonosa, Les Wexner volt, aki Epstein rendelkezésére bocsájtotta 77 millió dolláros manhattani házát, amelyet a zsarolóklikkjéhez használt.

A New York Times cikke az 1990-es évekből beszámolt az ingatlanról, amikor Wexner birtokolta, és úgy írta le, hogy James Bond-filmekre emlékeztet.

Wexner volt Epstein titokzatos fedezeti alapjának egyetlen ügyfele és vagyonának nyilvánvaló forrása.

Epsteint 1970-ben Alan Greenberg, a Mega csoport egy másik tagja vette fel a Bear Stearnshez. Előbb csak egy iskolai tanító volt.

A Mega csoport tagja, Ronald Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke és Netanjahu Likud pártjának jelentős támogatója.

Epstein cinkostársa, Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell lánya, aki egy vezető Moszad-ügynök volt.

Robert Maxwell üzlettársa Charles Bronfman volt, aki a Mega csoport egyik alapítója.

Epstein ügyvédje és régi barátja Alan Dershowitz egy ultracionista, aki a The Case for Israel című könyv írója, és akit Izrael alkalmasnak tartott a Nemzetközi Büntetőbíróságon való képviseletére.

Epstein többször is találkozott Ehud Barak volt izraeli miniszterelnökkel New York-i lakásában.

Les Wexner Alapítványa 2004-ben 2 millió dollárt adott Baraknak meg nem határozott kutatásra.

Barak szerint Epsteint Simon Peresz volt izraeli miniszterelnök mutatta be neki, aki beszédet mondott Robert Maxwell temetésén.

Epstein és Barak üzlettársak voltak egy technológiai cégben, amelynek vezetőségét egykori izraeli hírszerzők alkották.

A következtetés elkerülhetetlen: Jeffrey Epstein egy zsarolási műveletet irányított Izrael számára, amelyet az izraeli kormány legmagasabb szintjeihez kötődő nagyon hatalmas és egymással kapcsolatban álló cionisták támogattak.



Tucker Carlson (az amerikai jobboldal abszolút Number One-ja) azt mondja, hogy Epstein „Izrael érdekében” dolgozott és hogy Izrael „bűncselekményeket követ el” amerikai földön. Figyeljétek a tapsot a jobboldali tömegben, amikor rámutat, hogy Epstein Izraelnek kémkedett. Ez abszolút forradalmi. A fiatal konzervatívok ki nem állhatják Izraelt. Ez az elmúlt 50 év leginkább figyelmen kívül hagyott politikai elmozdulása



Matt Walsh befolyásos konzervatív kommentátor: „Nagyon világossá akarom tenni a jobboldalon, az elnököt is beleértve, aki azt mondja, hogy ejtsük a témát és lépjünk tovább. Nem ejthetjük és nem léphetünk tovább. Ha ordibálsz velem, hogy hagyjam abba a téma feszegetését, az a legjobb módja annak, hogy biztosítsd, hogy továbbra is róla beszéljek. Trump hirtelen úgy döntött, miután évekig az ellenkezőjét mondta, hogy az Epstein-akták egy átverés, unalmasak, nem számítanak, és bárki, aki róluk beszél, az egy "rossz ember" és egy puhány. Joga van a véleményéhez. De az a gondolat, hogy a konzervatívoknak is azonnal változniuk kell, és átváltaniuk erre az új nézőpontra vele együtt, egyszerű őrültség. Ez még csak nem is lehetséges. Nem dönthetem el csak úgy, hogy nem érdekel a téma, még ha akarnám sem. És nem is akarom.”



Nick Fuentes, az amerikai „keresztény nacionalisták” fenegyereke: „Cseszd meg, Trump. Sz..r vagy. Kövér vagy, vicc vagy, hülye vagy, nem vagy mulatságos... Ez az egész egy átverés volt. Úgy tekintünk vissza a MAGA mozgalomra, mint a történelem legnagyobb átverésére. A liberálisoknak igazuk volt... Trumpot egy csalónak fogjuk látni.”



Trump „volt támogatóknak… puhányoknak” nevezi azokat, akik bírálják az Epstein-ügy kezelését. „Többé nem akarom a támogatásukat!”

Trump legfrissebb állításai a Republikánus Pártban mért közvélemény-kutatási eredményeiről ádáz vitát váltottak ki, különösen az Epstein-ügy körüli folyamatos ellentmondások fényében. A saját közösségi platformján azt állította, hogy a GOP szavazói körében mért jóváhagyottsági arányai soha nem látott szintre emelkedtek, különböző közvélemény-kutatásokban 90%, 92%, 93% és 95%-os számokat idézve. Míg néhány közvélemény-kutatás erős támogatást mutat Trump iránt a republikánusok körében, például egy CBS News/YouGov felmérés 89%-os jóváhagyási arányt, ugyanakkor szembetűnő megosztottság is van a párton belül a Trump-kormány Epstein-aktákkal kapcsolatos kezelése miatt. Egy friss Quinnipiac felmérés során kiderült, hogy csak a republikánusok 40%-a támogatta Trump Epstein-helyzethez való hozzáállását, ami a bázisán belüli szakadékot hangsúlyozza.



„15 éve ismerem Jeffrey-t. Remek fickó. Nagyon szórakoztató vele lenni. Azt is mondják, hogy szereti a gyönyörű nőket, ahogyan én is, és sokan közülük a fiatalabb korosztályból valók.” Trump kapcsolata Epsteinnel kiterjed azokra az állításokra is, hogy nőket közvetlenül szexkereskedelembe csábítottak Trump floridai birtokáról. Az egyik nő azt állítja, hogy Epstein akkori barátnője 15 éves korában prostitúcióra toborozta őt, miközben Trump birtokán dolgozott, ahová gyakran járt Epstein

Bár Trump rekordmagas támogatottságról beszél, az amerikai közvélemény összképe kedvezőtlenebbnek tűnik. Az országos felmérések szerint a jóváhagyása körülbelül 42%-on áll, az amerikaiak jelentős többsége pedig elégedetlenségét fejezi ki az Epstein-ügy intézése miatt. A CBS News közvélemény-kutatása szerint 54 pontos nettó csökkenés történt Trump jóváhagyottságában a 18 és 29 évesek körében, amely februárban 55%-os jóváhagyást és 45%-os elutasítást mutatott, míg júliusra ez az arány 28%-os jóváhagyásra és 72%-os elutasításra változott. Az Igazságügyi Minisztérium legutóbbi jegyzőkönyve, amely kijelentette, hogy nincs terhelő Epstein-ügyféllista, és megerősítette Epstein halálát öngyilkosságként, kritikát váltott ki republikánus és demokrata körökben egyaránt. Ez a visszhang aggasztó helyzetet teremtett Trump számára, amelyben a kemény magját alkotó támogatói többnyire hűségesek maradnak, ám a Republikánus Párt jelentős része elégedetlenségét fejezi ki kormánya átláthatóságával és elszámoltathatóságával kapcsolatban az Epstein-botrány tükrében.



Azt fogjátok tenni, gojok, amit mondanak nektek. Epstein nem tett semmi rosszat

Trump általános jóváhagyási aránya körülbelül 41%-on áll a Reuters/Ipsos 2025. július 15-16. között végzett közvélemény-kutatása szerint. Ez a szám egy következetes trendet tükröz június óta, amikor a megkérdezettek 54%-a nem értett egyet Trump teljesítményével. Kiemelkedő, hogy Trump jóváhagyási aránya konkrét kérdésekben, mint a bevándorlás és az Epstein-akták kezelése, jelentős csökkenésen ment keresztül, és mindössze 17% értékeli pozitívan az Epstein-helyzethez való hozzáállását. Ez a közvélemény növekvő szkepticizmusát jelzi a kormányzat átláthatóságával és elszámoltathatóságával kapcsolatban. Ráadásul a saját szavazóinak nagy többsége (70%-a) most úgy véli, hogy az Epstein-ügy kezelése meggyöngíti a Republikánus Pártot.5



Ezek tényleg azt hiszik, hogy én vezetem az országot?

Ezek után nem csoda, hogy egy vezető sportfogadó szerint Donald Trump második elnöki ciklusa teljesítésének esélyei drámaian csökkentek az utóbbi hónapban a Jeffrey Epstein ügyével kapcsolatos közpublicitással való bánásmódja miatt. A Star Sports most 8/15 (65,2 %) esélyt kínált arra, hogy Trump a teljes második ciklust teljesíti, amely egy hónappal korábban még 2/5 (71,4 %) volt. (6)

Trump első elnöki periódusa tragikomédiában végződött a szerinte elcsalt győzelméről szóló kamuzása és a Kongresszus megostromlására uszított balek híveinek cserbenhagyása miatt, míg a mostani regnálása katasztrófában fog végződni – legalábbis a „jobboldali imázsa” szempontjából mindenképpen, és az Epstein-ügy lesz rajta a letörölhetetlen szégyenbélyeg.

GI

