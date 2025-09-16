Extra, Videók :: 2025. szeptember 16. 22:00 ::

Bátor görög strandolók tolták vissza a tengerbe a megszállókat szállító csónakot

Vélhetően nagyot néztek azok a migránscsempészek, akik megpróbáltak partra szállni a Görögországhoz tartozó Milosz szigetén, a Szarakiniko Beach nevű népszerű strandon. Az embercsempészek migránsokkal zsúfolásig megrakott csónakja megpróbált kikötni a strandon, hogy partra tegye rakományát, ahogy azt már sokszor sikerült megoldani, ezúttal azonban balul sült el a partraszállási kísérlet.

A helyieknek elegük lett a betolakodókból, fogták magukat a strandolók, és visszatolták a bárkát a mély vízbe. Hogy aztán mi lett a tusakodás vége, az nem derül ki a felvételről, de nagyon úgy néz ki a The Sun felvétele alapján, hogy a görögök a saját kezükbe vették a sorsuk irányítását.

Tanosz Plevrisz migrációs ügyeket felügyelő miniszter a napokban azt nyilatkozta, hogy a kormány drasztikusan csökkenti az illegális bevándorlóknak nyújtott támogatásokat. Sőt, egyenesen az történt, hogy három hónapra felfüggesztették az észak-afrikai bevándorlók részére a menedékkérő okmányok kibocsátását.

A legnagyobb görög szigeten, Krétán annyira szigorúan léptek fel a bevándorlókkal szemben, hogy az utóbbi két hónapban egyetlen beengedett migránst sem regisztráltak a korábbi időszak áradata után.

Lakossági segítség a rendőrségnek

A napokban a spanyolországi Costa del Sol déli partvidékén, Castell de Ferro térségében, a Sotillo Beach nevű strandon a fürdőzők egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy nagy sebességgel érkezik egy motorcsónak, amelyről fiatal férfiak ugrálnak a sekély vízbe. Kiderült, hogy marokkói illegális bevándorlók kísérelték meg a partraszállást az embercsempészek bárkájáról.

A strandolók, akik között helybéliek és turisták is voltak, üldözőbe vették a jövevényeket, és az amerikai futballból ismert mozdulattal ledöntötték őket a lábukról. Majd addig tartották őket a földön, amíg megérkeztek a rendőrök, akik megbilincselték őket. A jelentések szerint mindannyiukra kitoloncolás vár.

