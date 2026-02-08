Extra :: 2026. február 8. 12:33 ::

A kegyvesztett András herceg exe szerint Epstein nem halt meg, hanem Izraelben él

Bár már Jeffrey Epstein állítólagos halála idején, hét évvel ezelőtt megannyi zavaros körülmény merült fel a szexuális ragadozó és kerítő börtöncellája körüli rendellenességek miatt, ezek a pletykák csak most, az Epstein-akták publikálásakor kaptak új erőre. Olyannyira, hogy a kegyvesztetté vált András herceg egykori barátnője egy rádióinterjúban arról beszélt, meggyőződése, hogy Epstein nem halt meg, és Izraelben él – írja az Index.

András herceg, III. Károly angol király öccse az egyik legnevesebb szereplő, akinek a neve felbukkan a nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban. A nemrégiben közzétett e-mailek tanúsága szerint András és volt felesége, Sarah Ferguson az elmarasztaló bírósági ítélet után is baráti kapcsolatban maradt a szexuális bűnöző Jeffrey Epsteinnel.

Aki a hivatalos verzió szerint 2019. augusztus 10-én manhattani börtöncellájában felakasztotta magát. Csakhogy azon nyomban különféle összeesküvés-elméletek kezdtek terjedni arról, hogy nem is öngyilkos lett, hanem meggyilkolták, mivel megannyi magas beosztású személyről rendelkezett terhelő bizonyítékokkal. Ezeknek a szóbeszédeknek az is táptalajt adott, hogy a cellája előtt üzemelő két kamera különös módon éppen Epstein feltételezett halála idején hibásodott meg, továbbá a nyomozás számos rendellenességet tárt fel a szolgálatot teljesítő őrök munkájában.

Mindezek azonban eltörpülnek amellett az interjú mellett, amelyet az LBC (Leading Britain's Conversation) nevű, talk show-kra szakosodott rádióállomás riportere, Tom Swarbrick készített Lady Victoria Hervey-vel, András herceg egykori barátnőjével. Ebben a beszélgetésben a hölgy határozottan kijelenti, hogy szerinte Epstein nem halt meg, hanem kicsempészték a börtönből, és feltehetően Izraelben él.

Közvetlenül Epstein állítólagos halála után megjelent a 4Chan nevű internetes csatornán egy bejegyzés, amely a gyanú szerint az egyik börtönőrtől származott. Ebben a bejegyzésben az állt, hogy Epstein holttestét kicserélték egy másik hullára, majd Epsteint, aki nem is halt meg, egy kisteherautóban kicsempészték a börtönből.

Lady Hervey a rádióinterjúban feltette a kérdést, hogy vajon az internetes bejegyzés szerzőjét miért nem hallgatta ki az FBI. És a hölgy szerint az a körülmény is gyanúra ad okot, hogy az állítólagos halálesetet követően a börtön több vezetőjét hirtelen elbocsátották.

„Olvastam ezeket az e-maileket, amelyek az Epstein-akták közé is bekerültek, és ma is azt állítom, hogy azt a bizonyos börtönőrt meg kell keresni – mondja Lady Hervey. – Azt az őrt, aki szerint kicserélték a testeket.”

Egyébként a hölgy nevét 23 alkalommal említik az Epstein-aktákban.