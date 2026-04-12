Csokor Németországból - Heti progresszió (CCCXXX. rész)

Kereken a CCCXXX. Heti progresszióhoz érkeztünk. Jogosan, ma mindenki a magyarországi választásokkal van elfoglalva, de már csak az erről szóló hírdömpinget is színesítve, a Heti progresszió ezúttal sem marad el.

Olyannyira nem, hogy egy röpke pillanat erejéig itt is hagyjuk Magyarországot, hogy egy csokor „haladáspárti” tartalmat tárjunk az olvasó elé – egyenesen Németországból.

hetiprogresszio@kuruc.info -ra küldött leveleket ezúton is köszönöm, ahogy ezt a Németországból kapott csokrot is köszönöm kedves olvasónknak.

Vágjunk hát bele!

3. Húsvétra a Kinder is beizzította a saját reklámkampányait, ebből pedig a németek is kaptak egy izmos adagot, amely már alkalmazkodott az ország új árnyalataihoz.

Sőt, túl is vállalták magukat, hiszen az inkább jellemző fekete-fehér felállást most már tisztán fekete váltotta fel – gondolva az új generációra.



A Kinder szerint 2-ből 2 német kisgyerek fekete

2. Ha kihevertük mindezt, rögtön itt van ez az ijesztő kreatúra, amint Oral-B-termékeket reklámoz.

Fogalmam sincs, milyen épeszű embernek jön meg a kedve ettől a reklámtól, hogy vásárolni induljon, de őszintén szólva már semmin nem lehet meglepődni.



Ezzel maximum azt érik el, hogy otthon a már meglévő Oral-B-termékeket is kidobják az emberek

1. Egyre több párt kampányol a közösségi közlekedés teljesen ingyenessé tételével, a növekvő halmazba beletartozik a németországi, szélsőbaloldali Die Linke is.

„Nincs kifogás” – hirdeti a párt ezen a habkartonon, illusztrációnak pedig a szellemiségéhez méltó fotót választott, hiszen német és „újnémet” együtt örül annak, hogy nem kell fizetni a tömegközlekedésért.



Ezt a habkartont bezzeg egy tiszás sem rongálta meg

És hogy mindezt miből kívánják fenntartani? Senkit sem érdekel, legalábbis őket biztosan nem.

Ennyi lenne mára. A Heti progresszió elolvasása mellett menjen mindenki voksolni, húzzon be két kövér X-et a Mi Hazánkra egyéniben és listán!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info