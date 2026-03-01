Kultúra :: 2026. március 1. 06:56 ::

Három szent relikviáit őrző ereklyetartóval gazdagodott a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum

Páduai Szent Antal, Szent II. János Pál pápa és Szent Katharina Kaper ereklyéit őrző kortárs német ötvösművészeti alkotással gazdagodott a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Veletek vagyok mindennap című állandó kiállítása - közölte az egyházmegye pénteken az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint az ereklyetartót Markus Engert würzburgi ötvös készítette 2025-ben ajándékként Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspöknek 75. születésnapja alkalmából, akinek jóvoltából most a múzeumba került és a székesfehérvári püspökök és pápák találkozásait bemutató teremben tekinthető meg.

Mint írták, az ereklyetartó egyszerű geometrikus formákból álló kortárs ötvösművészeti alkotás, amelyen Páduai Szent Antal négy rubin kabosonnal körülvett ereklyéje látható. A talp előoldalán középen egy hegyikristály lap mögötti lapos üregben Szent II. János Pál pápa ereklyéje látható két álló téglalap formájú, fazettált jade kő között, a talp hátoldalán középre Szent Katharina Kasper (1820-1898) relikviája került egy hegyikristály-kaboson alatt két álló formátumú kaboson ametiszt között. Szent Katharina Kasper ADJC (1820-1898), a Jézus Krisztus Szegény Szolgálóleányai apácarend alapítója a székesfehérvári címzetes kanonok, Prof. Dr. Dr. Franz Kaspar nagynénje volt - írták a közleményben.