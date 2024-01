Háború :: 2024. január 13. 14:21 ::

Izraelben dicsérik Szijjártó Pétert a Gázai övezetbeli mészárlás támogatásáért

A dél-afrikai küldöttség jogi és politikai képviselői a hágai Nemzetközi Bíróságon tételesen felsorolták azokat az érveket, amiért Pretoria népirtás vádjával keresetet nyújtott be Izrael ellen. Az izraeli hadsereg által véghezvitt szörnytettekről szóló, a világsajtót bejáró képes és szöveges beszámolók láttán csak néhány ország, köztük Magyarország merészelt kiállni Izrael védelmében. A népirtás vádjának egyik elutasítója Szijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter – írja az utóbbi tényt a srugim.co.il és az israelhayom.co.il izraeli hírportál. Szijjártó legutóbbi egyoldalú megnyilatkozására Palesztina Állam Magyarországi Nagykövetsége nyilatkozatban reagált, amelyet szinte egyetlen magyarországi médium sem közölt le.

A hágai Nemzetközi Bíróságon, csütörtökön a meghallgatásokkal kezdődött, s pénteken Izrael elutasító válaszával folytatódott az a per, amelyen a Dél-afrikai Köztársaság a Gázai övezetben elkövetett háborús bűncselekmények miatt népirtással vádolja Izraelt. Az ügyben már csütörtökön megszólalt annak a három országnak a külügyminisztere, akik mindig és mindenütt automatikusan, a tények figyelmen kívül hagyásával Izrael pártjára állnak. Magyarországról, az Amerikai Egyesült Államokról és Németországról van szó, de ide sorolható még az Izraelt mindenkor feltétlenül támogató, s a jelen esetben egyelőre még nem nyilatkozott Ausztria is.



A Szijjártó-Katz külügyminiszteri telefonbeszélgetés (fotó: Fb)

Szijjártó Péter volt az első, aki határozottan megszólalt az Izraelt népirtással vádoló dél-afrikai kereset ügyében, miután még kedden felhívta telefon Jiszráél Katz (Likud), szélsőséges politikus hírében álló, hivatalába a napokban beiktatott izraeli külügyminisztert, akivel közölte: Magyarország a Hamász október 7-ei terrortámadása óta változatlanul kiáll a zsidó állam önvédelmi jogának katonai megoldással történő érvényesítése mellett. (Orbán Viktor miniszterelnök viszont már a támadás napján, október 7-én, első nemzetközileg ismert politikusként kinyilatkoztatta, hogy Izraelnek joga van az önvédelemre – H. J.)

A magyar külügyminiszter a keddi telefonbeszélgetés folyamán egyben a Gázai övezetben fogva tartott összes elrabolt izraeli azonnali szabadon bocsátására is felszólított. (A Gázai övezetben egyébként több tucat, a fegyveres összetűzés közben fogságba esett izraeli katona és más fegyveres egység tagjai is vannak – H. J.) A Dél-afrikai Köztársaság által Izrael ellen népirtás vádjával benyújtott keresetről szólva izraeli hivatali kollégájának a magyar külügyminiszter kijelentette: „Magyarország a leghatározottabban elhatárolódik az ezekben a napokban is terrorfenyegetés ellen küzdő Izrael ellen benyújtott teljesen abszurd keresettől.”



Az Al-Ahlai Arab Kórházat ért izraeli bombatámadás halálos áldozatainak egy része 2023. október 17-én – ez nem zavarja Szijjártó Pétert (fotó: Al-Dzsazira)

A két külügyminiszter keddi telefonbeszélgetése után Jiszráél Katz, az izraeli külügyi tárca vezetője többi között ezt a bejegyzést tette az Fb-oldalán:

Köszönöm Szijjártó Péternek, Magyarország külügyminiszterének, Izrael igaz barátjának ezt a nagy nyilvánosság előtt kinyilatkoztatott fontos támogatást. Örülök annak, hogy Szijjártó miniszter, kérésemnek eleget téve kötelezettséget vállalt arra, hogy a nemzetközi színtéren továbbra is Izrael oldalán áll. Kiváltképpen fontos ez a kiállás a Dél-Afrika által a Nemzetközi Bíróságra Izrael ellen benyújtott abszurd kereset ügyében. Ezt az intézményt (a hágai Nemzetközi Bíróságot – H. J.) ugyanis azért hozták létre, hogy megvédje a megtámadottat, s nem pedig a támadót

– írta Jiszráél Katz izraeli külügyminiszter a Szijjártó Péterrel folytatott keddi telefonbeszélgetése után.



Gyermekek az El-Aksza Kórházban a Deir El-Balah elleni izraeli légicsapás után – Szijjártót ez sem nagy érdekli (fotó: Madzsdi Fathi)

Közben megtaláltuk Szijjártó Péter január 9-ei Fb-bejegyzését is a fontos külügyminiszteri telefonos megbeszélés után:

Elmondtam új kollégámnak, hogy Magyarország elítéli az Izrael ellen a hágai Nemzetközi Bíróságon indított jogi támadást: egy terrortámadást elszenvedő országot vádolni népirtással nyilvánvalóan nonszensz. Magyarország álláspontja változatlan: kiállunk Izrael önvédelemhez fűződő joga mellett. Izraelt egy súlyos terrortámadás érte, rengeteg ártatlan ember halt meg a Hamász támadása nyomán. Hisszük, hogy az egész világ érdeke, hogy a most folyó terrorellenes akciók sikerrel záruljanak annak érdekében, hogy soha többé, sehol a világon ne fordulhasson elő ilyen brutális terrortámadás. Természetesen beszéltünk a túszul ejtett ártatlan emberekről is, egyetértettünk, hogy a Hamásznak minden túszt minél előbb szabadon kell engednie. Mindent megteszünk közösen azért, hogy a még fogságban lévő izraeli-magyar kettős állampolgár is a lehető leghamarabb visszanyerhesse szabadságát.

Azt gondolná az ember, hogy Szijjártó Péter az izraeli kollégájával folytatott telefonbeszélgetésekor (vagy esetleg más fórumokon) említést tesz arról a mára több mint 23 ezer palesztin polgári személyről, köztük több mint 9 ezer gyermekről, akiket a Gázai övezetben „a jogos önvédelmet gyakorló” izraeli hadsereg gyilkolt meg, s mintegy ötvenezret pedig megnyomorított.

A srugim.co.il izraeli hírportál írja, hogy Szijjártó Péter a jövő héten Jeruzsálembe látogat, ahol „a magyar-izraeli kapcsolatok erősítéséről tárgyalnak”.



Szándékosan kiéheztetett polgári lakosság. Gyermekek élelemre várnak a Gázai övezetben (fotó: UNICEF)

Palesztina Állam Magyarországi Nagykövetsége nyilatkozat közzétételével reagált Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter egyoldalú, a Gázai övezetben az izraeli hadsereg terrortámadásai során meggyilkolt több mint 23 ezer palesztin polgári áldozat tragédiájának, a kétmillió polgári személy szándékos kiéheztetését, az egészségügyügyi intézmények porig bombázását, a lakosság tömeges kínzását, bebörtönzését figyelmen kívül hagyásával megtett legújabb megnyilatkozására:

Palesztina Állam Magyarországi Nagykövetségének nyilatkozata Palesztina állam nagykövetsége megdöbbenéssel és csalódottsággal fogadta a magyar külügyminiszter kijelentéseit. A nyilatkozat nem tett említést több tízezer palesztin sebesültről és több mint 23 ezer palesztinról, akiket az izraeli terrorgépezet megölt, és több ezret hagyott eltűntként, főként nőket és gyerekeket. A miniszter kizárólag az izraeli nézőpontról beszélt, figyelmen kívül hagyva a palesztin oldal létezését. Az önvédelemhez való jogról is szó esett a nyilatkozatban, amelyet egyenlőtlenül biztosítottak az érintett feleknek, illetve egyenlőtlenül tagadtak meg az érintett felektől. A megszálló államoknak nincs joguk az önvédelemre egy megszállt földdel szemben, figyelmen kívül hagyva az önvédelem minden elismert nemzetközi alapelvét; a szükségességet, az arányosságot és az egyidejűséget. Ezek a kifejezések egyértelműen nem illenek a megszálló hatalom tetteihez; a megfelelőbb kifejezések az agresszió, a háborús bűnök és a mészárlások lennének. A „terrorizmus” ismételt hangsúlyozása megkérdőjelezhető, különösen, ha figyelembe vesszük számos izraeli narratíva megkérdőjelezhető jellegét. Mindazonáltal szolgálhat-e ez igazolásul arra, hogy otthonokat romboljanak le, vallási helyeket, iskolákat és kórházakat bombázzanak, járműveket és mentőautókat vegyenek célba, és a vízhez, élelemhez és gyógyszerekhez való hozzáférés korlátozásával kollektív büntetést hajtsanak végre kétmillió emberen? Igazolja-e ez a megszálló hadsereg és a telepes csoportok terrorizmusát Ciszjordániában és Jeruzsálemben? Igazolja-e az „emberi pajzs” állítás a Gázai övezetbeli lakosság több mint 1%-ának halálát az izraeli önjelölt „világ legfejlettebb hadigépezete” által? (Izrael, de leginkább Binjámin Netanjáhu miniszterelnök „a világ legerkölcsösebb hadseregéről” szokott beszélni – H. J.) Ha az izraeli apartheid állam, amely a demokrácia és a hadsereg erkölcsének fenntartását hirdeti, képes ilyen katonai hatalomra, akkor vagy képtelen különbséget tenni katonai és polgári célpontok között, vagy szándékosan gyilkol minden élőlényt az ostromlott Gázai övezetben. Ahhoz, hogy mindkét esetben igazságot szolgáltassunk az áldozatoknak – akik többek, mint csak nevek és számok –, teljes körű vizsgálatra van szükség. Ezeknek az áldozatoknak is vannak neveik, álmaik, emlékeik, szerelmeik, családjaik és barátaik. A fő kérdés továbbra is fennáll: a jogállamiságot fenntartó és a nemzetközi rend által vezérelt államok korában hol lehet igazságot keresni? Nem a bíróságon? Ezért nem kellene-e a Nemzetközi Bíróság munkájának bármilyen akadályozását a joghatóság megsértésének és az igazságszolgáltatási folyamatok politizálásának tekinteni? Ahogy a palesztinok az évek során békés eszközökkel keresték nemzeti törekvéseiket, az izraeli kormányok következetesen és nyíltan elutasították azokat. A nemzetközi fórumokon keresztül tett kísérletek a vétóval rendelkező hatalmak ellenállásába ütköztek, és most még az igazságszolgáltatási szervekhez való folyamodás is megkérdőjeleződik. Vajon a palesztinoknak el kell-e tűrniük a megszállást, az erőforrások elrablását és a gyermekgyilkosságokat anélkül, hogy harcolnának az igazságszolgáltatásért? Vajon csendben kell-e elfogadniuk a halált, hogy ne zavarják a megszállókat és az őket támogató szuperhatalmakat? Magyarország és Palesztina között előkelő kapcsolatok alakultak ki. Mindkét nemzet megosztja egymással az időnként fájdalmas megszállási tapasztalatokat, valamint a szuverén és független döntésekkel és a különböző területeken elért sikerekkel kapcsolatos örömteli élményeket. Palesztin Állam Nagykövetsége pozitívan várja Magyarország támogatását a dél-afrikai kezdeményezéshez, valamint minden más olyan törekvéshez, amely az áldozatoknak igazságot és az igazságos békét kívánja megteremteni. A béke az egyetlen módja annak, hogy véget vessenek az instabilitásnak, amely csak úgy oldható meg, ha a palesztin nép igazságot kap és megvalósítja törvényes jogát egy független államhoz, amelynek fővárosa Jeruzsálem. Palesztin Állam Nagykövetsége , Budapest - سفارة دولة فلسطين لدى المجر Budapest, 2024. 01. 11.

Hering J. – Kuruc.info