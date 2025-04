Háború :: 2025. április 2. 09:08 ::

Pont Netanjahu budapesti látogatásának napján jelentették be a zsidók, hogy gázai területeket csatolnak a terrorállamukhoz

Israel Kac szerdán közölte, hogy Izrael a Gázai övezet jelentős területeit fogja elfoglalni és hozzácsatolni Izrael biztonsági zónáihoz. A miniszter bejelentette, hogy nagyszabású evakuálást rendelnek el a harcok által érintett területekről, és felszólította az ott élő palesztinokat, hogy számolják fel a Hamászt és segítsenek visszatérni az izraeli túszoknak, hangsúlyozva, hogy ez az egyetlen módja a háború befejezésének, írja a The Guardian nyomán az Index.

Az Egyesült Államok közben közölte, hogy további repülőgép-hordozót küld a közel-keleti bevetéseire. A Pentagon szóvivője, Sean Parnell keddi közleménye szerint a Carl Vinson csatlakozik a Harry S. Truman hadihajóhoz a Közel-Keleten, hogy „továbbra is előmozdítsa a regionális stabilitást, elrettentse az agressziót, és védje a kereskedelem szabad áramlását a térségben”.

Az amerikai erők szinte napi légicsapásokat mérnek a jemeni húszi lázadókra egy olyan kampány keretében, amelynek célja, hogy megszüntesse a polgári hajózást és a katonai hajókat fenyegető veszélyt a régióban.

– A Centcom tengeri jelenlétének kiegészítésére a miniszter további repülőgép-rajok és légierő-eszközök bevetését is elrendelte, amelyek tovább erősítik védelmi légi támogatási képességeinket – mondta Parnell, utalva a térségért felelős amerikai katonai parancsnokságra.

Frissítés: részletesebb hír a gázai területek elcsatolásáról:

Az izraeli hadsereg (IDF) területeket foglal el, és biztonsági sávjához csatolja őket a Gázai övezetben - jelentette ki szerda reggel Jiszráel Kac védelmi miniszter.

Kac megerősítette, hogy kibővítették az övezetben folytatott hadműveletet, melyek célja, hogy "megtisztítsák a területet a terroristáktól", valamint "elfoglalják azokat a területeket, amelyeket Izrael biztonsági övezeteihez csatolnak".

Az izraeli védelmi miniszter megismételte a gázaiakhoz intézett felhívását, hogy "szabaduljanak meg a Hamásztól".

A palesztin jelentések is intenzív éjszakai katonai tevékenységről számoltak be Gázában, melynek során az izraeli hadsereg járművei újabb térségekbe hatoltak be. Kac kijelentette, hogy a művelet célja "a terroristák és a terrorista infrastruktúra területének szétzúzása és megtisztítása", valamint

nagy területek elfoglalása, melyeket Izrael biztonsági övezetéhez csatolnak a katonai erők és az izraeli települések védelme érdekében.

Kac arra hívta fel a gázaiakat, hogy "azonnal cselekedjenek a Hamász felszámolása és az összes elrabolt visszaküldése érdekében".

Közleménye szerint a hadművelet a lakosság a harci területekről történő nagyarányú evakuálásával jár.

Az IDF Rafahnál, az övezet déli, Egyiptomi határnál fekvő területein hajtott végre intenzív támadásokat, melyekben hajnali 5 óráig a gázai egészségügyi források szerint legkevesebb tizenhatan meghaltak.

A jelentések szerint az izraeli katonák fegyvereket, rakétavetőket, alagutakat és "terrorista infrastruktúrát" keresnek. Hétfőn az IDF rendkívüli evakuálási parancsot adott ki a Gázai övezet lakói számára, amelyben Rafah egész városát, és több környékbeli település lakóit távozásra szólítottak fel.

Az IDF arab nyelvű szóvivője, Avihaj Edri nyilatkozatában azt üzente a gázai lakosoknak, hogy "az IDF nagy erőkkel visszatér harcolni, hogy megszüntesse a terrorszervezetek katonai képességeit ezeken a területeken". Az IDF arra utasította a civileket, hogy költözzenek át az al-Mavasi menekülttáborba.

Izrael mintegy két hete indította újra a harcokat az övezetben. A légierő csapásokat hajtott végre március 18-án, amelyben egy éjszaka alatt megölték a palesztin szervezetek számos vezetőjét, majd a szárazföldi műveletek is újraindultak.

A palesztin szervezetek válaszul rakétákat indított a Gázai övezet környékére és Izrael középső része felé, majd a jemeni húszik is csatlakoztak a gázaiakhoz, és ismét ballisztikus rakétákkal támadják Izraelt.

(MTI korrigálva)