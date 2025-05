Háború :: 2025. május 20. 17:58 ::

Izraeli pártelnök, tartalékos tábornok: "normális állam nem gyilkol hobbiból gyermekeket"

„Normális állam nem folytat háborút a polgári személyek ellen, nem öl hobbiból gyermekeket, s nem tűzi ki magának célként a lakosság deportálását. Sajnálattal látom, hogy az izraeli kormány örökké akarja folytatni ezt a háborút. Ez természetesen elkeserítő, s ennek meg is van a súlyos ára – idézi a Maarív című izraeli napilap Jaír Golánnak, a Demokraták politikai párt elnökének, az izraeli hadsereg tartalékos állományú tábornokának a Reset Bét rádióban ma reggel elhangzott szavait.



Jaír Golán a rádió stúdiójában (fotó: Avsalom Sosáni)

A Gázai övezetben jelenleg is gőzerővel folyik a népirtás, a polgári lakosság gyilkolása, megnyomorítása. A légi- és szárazföldi csapások szándékosan irányulnak az izraeli hadsereg által a terület egyik részéből a másikba kergetett palesztin lakosság számára ideiglenes búvóhelyként szolgáló iskolaépületek, a még le nem rombolt kórházak, még álló templomok és mecsetek ellen. S hogy az előre kitervelt népirtás még hatékonyabb legyen, Izrael nem engedi belépni az élelmiszer- és a gyógyszerszállítmányokat a Gázai övezet területére, gyilkolássza a helyi és a nemzetközi segélyszervezetek önkénteseit, valamint a szörnyű állapotokról a világot tudósító újságírókat.

Aki a Gázai övezetben folyó népirtás ellen a nagyvilágban tiltakozni merészel, azt a politikusok és a sajtó tekintélyes része (beleértve a kormánypárt által kézi vezérelt magyarországit is) azonnal kikiáltják antiszemitának, fasisztának, s a jobbik esetben „csak” a terrort támogatónak. Az izraeli hadsereg barbár támadásai következtében a Gázai övezetben 2023. október 7-től a mai napig közel 20 ezer palesztin gyermek halt meg, mintegy 35 ezer pedig megsebesült.

Ma reggel azonban egy izraeli pártvezető, a hadsereg tartalékos állományú vezérőrnagya, Jaír Golán is nevén nevezte a gyermeket, pontosabban a gyermekgyilkosokat. A tartalékos tábornok és a Demokraták nevű politikai párt vezetője, elnöke interjút adott a Reset Bét-nek, a leghallgatottabb izraeli rádiónak.



Jaír Golán mundérban (fotó: FEMA Photo)

Mint ismert, az izraeli kabinet döntése nyomán az izraeli hadsereg május 17-én megindította a „Gideon harci szekerei” (Markevot- מרכבות גדעון) fedőnevű hadműveletet a Gázai övezet teljes területének elfoglalására, az Iszlám Ellenállási Mozgalom (Hamász) fizikai megsemmisítésére és a még fogvatartott túszok kiszabadítására. A hadművelet megindításával ismét gőzerővel folyik a népirtás, a palesztin polgári lakosság gyilkolása.

A rádióriporter feltette a kérdést Jaír Golánnak: „Nem tartja feleslegesnek a jelenleg is zajló Gideon harci szekerei fedőnevű hadműveletet?”

– A Hamász harci erejének megtörésére irányuló harci folyamatot már tavaly májusban-júniusban befejeztük, s akkortól a háború egyre kevésbé folyik katonai, stratégiai célok érdekében, hanem egyre inkább politikai célok eléréséért. Magyarán, a kormány a háború folytatása árán kíván fennmaradni – mondta Golán tábornok.

„Csakhogy nem értük el a kitűzött célokat, nem számoltuk föl a Hamászt, katonailag és közigazgatásilag nem rendítettük meg, valamint a túszok sem szabadultak ki” – vetette közbe a riporter.

– Mindenekelőtt minden túszt haza kell hoznunk. Ez az izraeli szolidaritás, az izraeli lélek dolga, népünk mibenlétének lényege. S ami a Hamászt illeti: két, három, öt, s akár tíz év múlva is elszámoltathatjuk a Hamászt. Izrael egyre inkább kiközösített országgá válik a népek körében. Valahogy úgy, miként egykor Dél-Afrika volt. Normális állam nem vív háborút polgári lakosok ellen, nem gyilkol hobbiból gyermekeket, s nem tűzi ki magának célként a lakosság deportálását. Mert ezek a dolgok megrendítik az embereket. Nem lehetséges az, hogy mi, a zsidó nép fiai, akik történelmünk során mindig is üldöztetések, pogromok és a kiirtásunkat célzó cselekedetek elszenvedői voltunk – most pedig mi tegyünk elfogadhatatlan cselekedeteket – jelentette ki Jaír Golán, a Demokraták politikai párt elnöke, tartalékos állományú vezérőrnagy.

Hering J. – Kuruc.info

Frissítés: össztűz az igazat szóló tábornokra

Éles bírálatokat váltott ki Izraelben Jaír Golán nyugalmazott tábornoknak, a Demokraták nevű baloldali párt vezetőjének egy rádióinterjúja, amelyben bírálta Izrael háborús stratégiáját.

Kijelentései közül elsősorban a csecsemők legyilkolásáról szóló vádja kavart hatalmas vihart, és az izraeli politikusok egész sora, ellenzékiek is, valamint a jelenlegi vezérkari főnök elítélte a szavait.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök "a hős katonák és az állam elleni ádáz uszítással" vádolta a Demokrata párt elnökét. "Az izraeli hadsereg (IDF) a világ legerkölcsösebbje, katonáink pedig létünkért küzdenek a fronton. Golán és radikális baloldali társai a legundorítóbb antiszemita vérvádakat visszhangozzák a katonák ellen. Az erkölcsi rothadás határtalan" - mondta pont Netanjahu.

Jarív Levin igazságügyi miniszter azt követelte, hogy Golánt fosszák meg katonai rangjától. "Aki ilyen rágalmat terjeszt az izraeli katonákról, az nem viselheti tovább a tábornoki rangot. De a rang visszavonása csak a legkevesebb, amit tehetünk, hogy megvédjük katonáink becsületét, akik ezekben az órákban is a fronton küzdenek a túszok kiszabadításáért és ellenségeink legyőzéséért" - mondta Levin.

Jiszráel Kac védelmi miniszter azt mondta: Golán "korábban az izraeli társadalmat a náci rezsimhez hasonlította, és most rágalmaz, befeketíti a háborút vívó Izraelt és az IDF-et - ki kell zárni a közéletből!".

Slomó Karhi hírközlési miniszter terroristának nevezte Golánt, mert szerinte akadályozza a háborús célok elérését.

Jichák Hercog államfő nevének kimondása nélkül ítélte el a pártvezetőt, és szintén azt hazudta, hogy Izraelé a világ legerkölcsösebb hadserege.

Éjál Zamír vezérkari főnök is határozottan visszautasította Golán vádjait. "Az IDF és katonái a hagyományos értékek, a törvény és a nemzetközi jog alapján járnak el ellenségeinkkel szemben, és megalkuvás nélkül védik az ország és állampolgárai biztonságát" - írta.

Az ellenzéki centrista Beni Ganz "szélsőséges és hamis kijelentéseinek" visszavonására szólította fel Golánt, valamint arra, hogy kérjen bocsánatot az izraeli hadsereg katonáitól.

Jaír Lapid, az ellenzék vezére az X-en közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy "katonáink az életünket védő hősök. Az a kijelentés, miszerint hobbiból ölnek csecsemőket, hamis, és ajándék ellenségeinknek".

Jaír Golán a botrány láttán közleményt adott ki, amelyben megpróbálta tisztázni szándékát, de nem vonta vissza a szavait.

(MTI nyomán)