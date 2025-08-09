Háború, Külföld :: 2025. augusztus 9. 17:48 ::

Ankarának nemcsak az örmény-azeri béke, de a tranzitfolyosó is tetszik

Törökország üdvözölte szombaton az Azerbajdzsán és Örményország között létrejött békemegállapodást, és reményét fejezte ki, hogy hamarosan megnyílik a tervezett stratégiai tranzitfolyosó, amely elősegítheti az energia- és egyéb erőforrások exportját a dél-kaukázusi régión keresztül.

Törökország a vele rokon Azerbajdzsánt támogatta az Örményországgal vívott konfliktusaiban, de megígérte, hogy helyreállítja kapcsolatait Jerevánnal, miután az végleges békeszerződést köt Bakuval. Hakan Fidan török külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy a folyosó "összekapcsolhatja Európát Ázsia mélységeivel Törökországon keresztül".

A békemegállapodás átalakíthatja a Dél-Kaukázust, amely energiaelőállító régió Oroszország, Európa, Törökország és Irán szomszédságában, ahol olaj- és gázvezetékek szelik át a területet, de zárt határok és régóta húzódó etnikai konfliktusok terhelik.

A megállapodást pénteken Washingtonban kötötte Ilham Aliyev azeri elnök és Nikol Pasinján örmény miniszterelnök, remélhetőleg lezárva ezzel a két ország évtizedek óta tartó területi konfliktusát. Az egyezmény előírja egy olyan tranzitzóna létrehozását, amely áthalad Örményországon, összekötve Azerbajdzsánt annak Nahicseván nevű exklávéjával, ami Baku régóta hangoztatott követelése volt. Az Egyesült Államok fejlesztési jogokat kap a "Trump - út a békéért és nemzetközi jólétért" névre keresztelt folyosóban, amely stratégiai és energiahordozókban gazdag térségben helyezkedik el.

Teherán üdvözölte a megállapodást, ugyanakkor óvott "mindenfajta külföldi beavatkozástól", különös tekintettel az Egyesült Államoknak biztosított fejlesztési jogokra a határa közelében fekvő folyosóban.

