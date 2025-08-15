Háború :: 2025. augusztus 15. 19:07 ::

Zelenszkij számít Trumpra

Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök tájékoztatást vár az ukrán hírszerzéstől Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök alaszkai megbeszéléséről, és abban bízik, hogy az orosz-amerikai tárgyalások megnyitják az utat egy Ukrajnát is magában foglaló háromoldalú csúcstalálkozó előtt.

"Ma tájékoztatást várok az ukrán hírszerzéstől az orosz fél aktuális szándékairól és az alaszkai találkozóra való felkészüléséről" - írta Zelenszkij a Telegramon.

Hozzátette, hogy elsődleges célja egy olyan megbeszélés megszervezése, amelyen ő maga is részt vehetne Donald Trump és Vlagyimir Putyin mellett. "Itt az ideje véget vetni a háborúnak, és ehhez Oroszországnak meg kell tennie a megfelelő lépéseket. Számítunk az Egyesült Államokra" - fogalmazott az ukrán elnök.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump pénteken Anchorage-ban, egy katonai bázison ül tárgyalóasztalhoz, első ízben azóta, hogy 2022 februárjában Oroszország háborút indított Ukrajna ellen. A megbeszélések várhatóan a tűzszünet feltételeire és a háború lezárásának lehetőségeire összpontosítanak.

(MTI)