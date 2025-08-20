Háború, Sport :: 2025. augusztus 20. 21:44 ::

Az olaszok kizáratnák Izraelt a vb-selejtezőből

Az Olasz Labdarúgóedzők Szövetsége (AIAC) azt szeretné elérni, hogy zárják ki Izraelt a 2026-os világbajnoki selejtezősorozatból a Gázai övezetben zajló háború miatt.

– Izraelnek le kell állnia. A labdarúgásnak cselekednie kell – olvasható abban a hivatalos levélben, amit az AIAC elküldtek az Olasz Labdarúgó Szövetségnek (FIGC), és amit az UEFA-nak és a FIFA-nak is továbbítanak.

„Az AIAC igazgatótanácsa egyhangúlag úgy véli, hogy a napi mészárlásokra tekintettel, amelyek több száz vezető, edző és sportoló, köztük a palesztin futballsztár Szulejman al-Obeid halálát is okozták, jogos, szükséges, sőt kötelesség a kérés, amit az UEFA-nak és a FIFA-nak kell benyújtani Izrael ideiglenes kizárásáról a sportversenyekből” – olvasható a közleményben.

Olaszország és Izrael ősszel kétszer is találkozik egymással a világbajnoki selejtezősorozatban. Először szeptember 8-án, Debrecenben (az izraeliek a harcok óta "semleges helyszínen" - ha lehet így nevezni például a magyarországi gyarmatot - játsszák a meccseiket), majd október 14-én Udinében. A két csapat alighanem a pótselejtezőt érő második helyért lesz nagy csatában, legalábbis a csoportot eddig hibátlan teljesítménnyel vezető Norvégia mindkét közvetlen riválisát legyőzte már egyszer.

(24 nyomán)