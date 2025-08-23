Háború, Zsidóbűnözés :: 2025. augusztus 23. 16:18 ::

Guardian: az izraeli katonai hírszerzés adatai alapján a Gázai övezet halottainak 83 százaléka civil

Az izraeli haderő által a Gázai övezetben megölt hat emberből öt civil - állítja a The Guardian brit napilap cikkében, amely adataihoz egy titkosított izraeli katonai hírszerzési adatbázist vett alapul.

A brit napilap cikkében az áll, hogy májusban az izraeli hírszerzés összesen 8900 olyan ember nevét listázta, amelyek bizonyíthatóan a Hamászhoz vagy a Palesztin Iszlám Dzsihád szervezethez tartozó megölt vagy vélhetően megölt milicistáké.



Áldozatul esett gyerek Hán Juniszban 2023. október 11-én - a köz felé erkölcsösék el tudják számolni terroristának, de pontosan tudják, mi a helyzet (fotó: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters)

A The Guardian oknyomozását az izraeli-palesztin +972 Magazine-nal és a héber nyelvű Local Call nevű újsággal közösen készítette.

Izrael gyakran alkalmazza azt a narratívát, amely szerint a gázai hadműveletek során precíziós módszerekkel mérnek csapást olyan épületekre és létesítményekre, amelyekben Hamász-terroristák bújnak meg, és időről időre meghalnak a csapásokban civilek is, amely szerintük elkerülhetetlen, mivel a Hamászosok élő pajzsként használják a Gázai övezetben élő lakosságot.



Bosznia és Szudán vidámpark volt ehhez képest

Ezzel szemben számos nemzetközi szervezet, köztük az ENSZ is élesen bírálja Izraelt a civil áldozatok magas száma miatt. Mivel Izrael nem teszi lehetővé az újságírók bejutását a hadműveleti területként kezelt Gázai övezetbe, a helyi egészségügyi minisztérium adataira támaszkodik a nemzetközi média, amelyek szerint eddig 53 ezer palesztint öltek meg a katonai hadműveletek során. A Hamász által irányított szervezet nem tesz különbséget civil áldozatok és a terroristák között.

A brit napilap számítása szerint az izraeli hírszerzés és a Hamász adatait alapul véve az IDF által megölt áldozatoknak mindössze 17 százaléka dzsihadista, 83 százaléka pedig civil áldozat.



Mivel újságírókat nem engednek be a zsidók, maradnak a gázai egészségügyi minisztérium közlései - és ezeket név nélkül ők sem tartják annyira hiteltelennek, mint a hivatalos haszbara során

"Ez az arány extrém magas a modern háborúskodás idején, még ha olyan hírhedten válogatás nélküli mészárlásokról ismert konfliktusokhoz is hasonlítjuk, mint amilyen a szíriai vagy a szudáni polgárháborúk" - vonják le a következtetést a cikkben.

Az újság megszólaltatta egy, a háborúkban meghalt civil áldozatokat számba vévő szervezet, az Uppsala Conflict Data Program munkatársát, Therése Petterssont, aki szerint a Gázai övezetben "megölt civilek aránya szokatlanul magas". (A Guardian cikkében kitérnek arra, hogy ez részben a Gázai övezet magas népsűrűségével magyarázható, és arra is, hogy nem is óvatoskodnak az izraeli katonák a civilek miatt, nem figyelmeztető lövéseket adnak le, hanem azért lőnek, hogy öljenek.)

A szervezet által 1989 óta követett fegyveres konfliktusok közül csak a srebrenicai háborúban, a ruandai mészárlásban és Mariupol 2022-es ostroma során haltak meg ennél nagyobb arányban civilek.

Az izraeli hadsereg nem vitatta az adatbázis létezését, amikor a Local Call és a +972 Magazine arra kérte a testületet, hogy kommentálja az értesülést, de amikor a The Guardian kereste meg őket, arra azt válaszolták, hogy "a cikkben közölt számadatok nem korrektek" és hogy a "számok nem tükrözik az adatokat, amelyek elérhetőek az IDF rendszerében".

Az újságírók által megszerzett lista az IDF által név szerint azonosított terroristákat tartalmazta, ezt viszonyítják a Hamász irányítása alatt álló gázai egészségügyi hatóság által publikált halálozási adatokhoz. Ugyanakkor több, a Local Call által megszólaltatott, hírszerzéshez közeli források szerint az IDF - azzal szemben, amit hivatalosan kommunikál - maga is ezt tartja a valósághoz legközelebb álló adatnak.

(Euronews nyomán)