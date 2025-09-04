Háború :: 2025. szeptember 4. 11:53 ::

A zsidó gyerekgyilkosoknak agyukra ment a Tóra és a Talmud: a tíz csapással fenyegetik a jemeni húszikat

A bibliai tíz csapással fenyegette meg csütörtökön Jiszrael Kac izraeli "védelmi" miniszter a jemeni húszi lázadókat, miután a felkelők újabb rakétatámadást intéztek Izrael ellen.



Forrás: Print Collector / Getty Images

A tárcavezető az X-en közzétett üzenetében a háromnapos sötétséget és az elsőszülöttek halálát hozta fel példaként, leszögezve: "mind a tíz csapást rájuk fogjuk mérni".

החות'ים שוב ירו טילים לעבר ישראל.



מכת חושך, מכת בכורות - נשלים את כל עשר המכות. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 4, 2025

Csütörtökre virradóra Jemenből - 24 óra alatt immár harmadjára - három rakétát lőttek ki Izrael felé, az izraeli hadsereg közlése szerint kettőt a légvédelem megsemmisített, a harmadik pedig a zsidó állam területén kívüli nyílt területen csapódott be.

Az Irán által támogatott jemeni húszi lázadók a gázai háború kirobbanása óta többször indítottak rakétákat Izrael felé, amelyek többségét az izraeli légvédelem megsemmisítette. Izrael rendszeresen reagál válaszcsapásokkal a húszi felkelők támadásaira.

A Bibliában Isten Egyiptomot sújtja tíz csapással, hogy megmutassa, mennyivel nagyobb a hatalma, mint az egyiptomi isteneknek. Az ószövetségi történet szerint a folyók vize vérré változott, békák lepték el Egyiptomot, majd szúnyogok árasztották el az országot, és elterjedtek a kártékony rovarok, dögvész pusztított, fekélyek borították el az emberek testét, jégeső verte el a termést, sáskajárás sújtotta Egyiptomot, háromnapos sötétség köszöntött az országra, és meghaltak az elsőszülöttek.

(MTI nyomán)