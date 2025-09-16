Háború :: 2025. szeptember 16. 15:29 ::

Fegyverelosztó logisztikai központra mért csapásról számolt be az orosz védelmi minisztérium

Nyugati fegyverek és haditechnikai eszközök logisztikai elosztóközpontjára mért csapást az orosz hadsereg - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1435 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépek tárolásának és indításának helyszíneit, valamint több lőszer- és anyagi-műszaki raktárt, hét páncélozott harcjárművet, továbbá 357 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Belgorod megyei Lozovoje községben egy civil életét vesztette.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy Novoszibirszkben őrizetbe vettek egy 51 éves nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy augusztusban ukrán megbízásból, saját maga által összeszerelt pokolgéppel, robbantást követett el a Transszibériai vasútvonal sínpályáján. Ha a bíróság bűnösnek találja, húsz évig terjedő szabadságvesztést szabhat ki rá hazaárulás és robbanószerkezet illegális készítése miatt.

(MTI)