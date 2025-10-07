Háború :: 2025. október 7. 20:10 ::

Amerikai hűségeskü Izraelnek a palesztin kitörés második évfordulóján

Az Egyesült Államok továbbra is megingathatatlanul támogatja Izrael jogát a létezéshez és az önvédelemhez állampolgárai biztonságának garantálása érdekében - hangsúlyozta Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Hamász által végrehajtott támadás második évfordulóján kiadott közleményében kedden.

A külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy a 2023. október 7-én elkövetett támadás, amelyben a Hamász - izraeli közlés szerint, ezt fontos hozzátenni, lásd holokauszt® - a szerk. - több mint 1200 embert gyilkolt meg - köztük 46 amerikait - Izrael történetének legvéresebb terrortámadása.

"Amikor az Egyesült Államok megemlékezik erről a tragikus évfordulóról, megerősíti azt az elhatározását is, hogy meggátolja ilyen gonoszság újbóli megtörténtét" - írta Marco Rubio.

A külügyminiszter egyben rámutatott, hogy az Egyesült Államok vezető szerepet tölt be abban a folyamatban, amely biztosíthatja a még Hamász kezében lévő túszok kiadását, a Hamász gázai uralmának lezárását, és egy olyan tartós békét, amely nem csak Izrael biztonságát jelenti, de a szélesebb régió békéjét is elhozhatja.

Egyben arra is rámutatott, hogy 2023. október 7. óta a zsidó közösségek világszerte egyre növekvő antiszemita fenyegetésekkel szembesülnek, és hangsúlyozta, hogy az antiszemitizmussal kapcsolatban nem lehet alku. "Továbbra is elítélünk minden terrorizmust és antiszemitizmust Izrael ellen" - olvasható.

(MTI nyomán)