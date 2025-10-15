Háború :: 2025. október 15. 16:46 ::

Az ukrán hadsereg csapást mért egy krími kőolajterminálra

Az ukrán erők csapást mértek egy tengeri kőolajterminálra az "orosz megszállás alatti" Krím félszigeten lévő Feodoszijában szerdára virradóan - közölte az ukrán vezérkar.

A közlés szerint 16 üzemanyagtartály sérült meg, és a vállalat területén nagy kiterjedésű tűz keletkezett. "A feodoszijai olajterminál fontos logisztikai láncszem az orosz csapatok üzemanyaggal való ellátásában. A tartályokban tárolt kőolajtermékek összesített mennyisége mintegy 193 ezer köbméter lehetett" - írta a vezérkar. Hozzátette, hogy az éjjel ukrán egységek megsemmisítették a P-18-as radarállomást a krími Kraszna Poljanában, egy drónirányító központot Herszon megye orosz megszállás alatti részében, valamint egy lőszerraktárt a Donyeck megyei Makijivka térségében.

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) parancsnoksága közzétette, hogy katonái behatoltak egy orosz ellenőrzés alatt lévő területre Észak-Szlobozsaninál, és megsemmisítettek egy ellenséges csoportot, valamint dokumentumokat és kommunikációs eszközöket zsákmányoltak.

Oleh Hrihorov, az északkelet-ukrajnai Szumi megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz hadsereg összehangolt támadást hajtott végre szerdán Szumi város térsége ellen. A becsapódások nem lakóövezetben történtek, az áramellátásban azonban zavarokat okozott - tette hozzá.

Szerhij Horbunov, a Donyeck megyei Kosztyantinyivka városi katonai közigazgatásának vezetője a Facebookon közölte, hogy az orosz erők irányított légibombával mértek csapást városára. A támadás következményeiről videofelvételt is közzétett. "Az előzetes információk szerint civil áldozatok nincsenek. A csapás következtében öt lakóépület homlokzata megrongálódott" - írta Horbunov.

Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat arról adott hírt, hogy az éjjel az orosz hadsereg ismét drónokkal támadta az észak-ukrajnai csernyihivi régiót. Találat ért egy lakóházat és egy polgári infrastrukturális létesítményt, de senki sem sérült meg.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 113 drónnal támadta Ukrajnát, ebből 86-ot semmisítettek meg, viszont 26 támadó drón találatát rögzítették 11 helyszínen, valamint egy helyen lelőtt drónok darabjainak lezuhanását.

Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy a megyei tanács döntést hozott a gyermekes családok kötelező evakuálásáról a régió több településéről. Tájékoztatása szerint a negyven településről 601 gyermeket kell biztonságosabb helyre szállítani, ami 409 családot érint.

(MTI)