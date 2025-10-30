Háború, Külföld :: 2025. október 30. 21:27 ::

ENSZ: egyre több segély jut el Gázába, de ez még mindig csak csepp az óceánban

Több mint 24 ezer tonna ENSZ-segélyszállítmányt sikerült eljuttatni a Gázai övezetbe a tűzszünet kezdete óta - jelentette ki az ENSZ palesztin területekért felelős különleges koordinátorhelyettese csütörtökön, jelentős emelkedést jelezve a tűzszünet előtti mennyiségekhez képest.

Ramiz Alakbarov közölte azt is, hogy a segélyek célba juttatásához az összes határátkelőhelyet igénybe vették, és a szétosztást közösségi, illetve a háztartások szintjén is újraindították.

Elmondta, hogy a humanitárius konvojok fosztogatása is jelentősen csökkent, ami megkönnyíti az elosztást. Egyúttal arra szólította fel Izraelt, hogy engedélyezze a segélyek elosztásában alapvetően fontos szerepet betöltő, nem kormányzati szervezetek működését a területen. Kiemelte, hogy a segélyszervezeteknek továbbra sem áll rendelkezésükre elég anyagi forrás, miközben a munkájuk Izraellel való egyeztetése is folyamatosan akadozik.

Alakbarov hangsúlyozta, hogy a húszpontos amerikai rendezési terv végrehajtása továbbra is központi fontosságú és szükséges feltétele annak, hogy az ENSZ átfogó humanitárius segítséget tudjon nyújtani az övezet lakossága számára.

Tom Fletcher, az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkárhelyettese egy friss videóüzenetben jó hírnek nevezte, hogy az Egyesült Államok által közvetített tűzszünetnek köszönhetően sokkal több segélyt tudnak már eljuttatni Gázába, mint korábban. Hangsúlyozta, hogy "valódi előrelépésről van ugyan szó, de ez még mindig csak csepp az óceánban, csak a kezdete annak, amit tennünk kell". Hozzátette, hogy a 2025-ös évre re vonatkozó, négymilliárd dolláros humanitárius segélyfelhívásnak egyelőre csak az egyharmadára kaptak anyagi forrást.

(MTI)