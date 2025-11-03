Háború, Zsidóbűnözés :: 2025. november 3. 16:49 ::

Letartóztatták Izrael lemondott katonai főügyészét, aki videót szivárogtatott ki a hadsereg állatias viselkedéséről

A szivárogtatásokkal teli izraeli közéletet is megrázta az, hogy kiderült, a legfőbb katonai ügyész szivárogtatott ki egy videót, melyen egy börtönben súlyosan bántalmaznak egy palesztin foglyot. Jifát Tomer-Jerushalmi dandártábornok pénteken elismerte felelősségét, és menesztése előtt lemondott. Az izraeli haderő (IDF) tevékenységének igen sokrétű jogi vonzatával foglalkozó katonai ügyészséget 2021 óta – első nőként – vezető főtiszt búcsúlevelében azzal magyarázta a felvétel átadását a médiának, hogy így akarta megvédeni a hadsereg jogi apparátusát „a hamis vádakkal és dezinformációkkal szemben”.



„A döntést nem könnyelműen hoztam meg. Úgy éreztem, a nyilvánosság elé kell tárni az igazságot, különben a hazugság elárasztja az egész rendszert.”

Tomer-Jerushalmi lemondása után vasárnap reggel a családja bejelentette eltűnését, és hátrahagyott búcsúlevele miatt aggódtak, hogy esetleg öngyilkosságot akar elkövetni. A hatóságok nagy erőkkel keresni kezdték Tomer-Jerushalmit, akit telefonjának cellaadatai alapján vasárnap este a tengerparton meg is találtak. A főtisztet letartóztatták, kihallgatása hétfőn kezdődik meg. A hatóságok őrizetbe vették Matan Solomosh ezredest, vezető ügyészt is.

A szóban forgó videót 2024 augusztusában mutatta be a 12-es csatorna: a gázai háború foglyainak őrzésére kialakított Szade Teiman börtön biztonsági kamerái által rögzített 2024. július 5-i felvételen öt tartalékos katona plexipajzsokkal vett körbe egy palesztin rabot, hogy ne lehessen pontosan látni, mi történik vele, a pajzsok fedezékében azután brutálisan megrugdosták, sokkolóval kínozták, sőt az elkövetők elleni vádirat szerint egy hegyes tárggyal az ánuszán is sebet ejtettek. A foglyot súlyos sérülésekkel szállították a börtönkórházba, az őt ellátó orvos, Joel Donchin később így fogalmazott:

Azt hittem, ilyen tetteket csak a Hamász követ el. Nem hittem volna, hogy ezt izraeli katonák teszik.

Tomer-Jerushalmi azért érezhette szükségét a videó kiszivárogtatásának, mivel a szélsőjobboldal élesen kritizálta a katonai ügyészség nyomozását a Negev-sivatagban található börtönből jelentett visszaélésekkel kapcsolatban. Amikor a katonai ügyészség emberei 2024. július 29-én letartóztatták az öt gyanúsítottat, szélsőjobboldali aktivisták és politikusok (köztük miniszterek) hatoltak be a Szade Teiman-i létesítménybe, hogy megakadályozzák az eljárást. Annak ellenére, hogy a palesztinok elleni atrocitások túlnyomó többsége Izraelben mindenféle jogi következmény nélkül marad, Tomer-Jerushalmit a szélsőjobboldal folyamatosan azzal támadta, hogy a „terroristák” pártján áll, és „vérváddal” sújtja a derék izraeli katonákat.





Az izraeli sajtóban a Benjámin Netanjahu katari kapcsolatairól szóló szivárogtatásokra rímelve „Pacar-gate” néven emleget ügyet (a „Pacar” a katonai főügyész héber rövidítése) a kormánypártok igyekeznek az igazságszolgáltatási rendszer ellen már csaknem három éve folytatott küzdelmükhöz felhasználni; a Likud szóvivője az elmozdítása ellen küzdő Gali Baharav-Miara legfőbb ügyészt tette felelőssé „az egész őrület miatt”.

Tomer-Jerushalmit várhatóan az igazságszolgáltatás akadályozásával fogják megvádolni, mivel nemcsak kiszivárogtatta a bizonyítékként felhasznált videófelvételt, de a Legfelsőbb Bíróságnak hivatalosan is azt jelentette, hogy a szivárogtatás miatt indult belső vizsgálat eredménytelen volt. Az ügyről nyilatkozó szakértők érthetetlennek nevezték Tomer-Jerushalmi eljárását, hiszen amennyiben úgy érezte, hogy elfogadhatatlan politikai nyomás alatt áll, akkor a nyilvánosság elé is állhatott volna – elkerülve a törvényszegést és a napokban egyre dagadó politikai botrányt.