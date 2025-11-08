Háború :: 2025. november 8. 11:11 ::

Oroszország ismét az ukrán energetikai infrastruktúrát támadta - több helyen áramszünet van

Az orosz erők ismét támadást intéztek Ukrajna több energetikai létesítménye ellen, több helyen áramszünet van - közölte szombaton Szvitlana Hrincsuk ukrán energiaügyi miniszter a Facebookon. Hivatalos források szerint az elmúlt 24 órában több halálos áldozatot követeltek az országot érő orosz támadások.

Ivan Fedorov, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye kormányzója bejelentette, hogy az oroszok több mint 800 támadást intéztek a térség ellen, a műveleteknek három halálos áldozata és több sebesültje van.

Olekszandr Prokugyin, a dél-ukrajnai Herszon megye kormányzója szintén orosz támadásokról adott hírt, amelyekben ketten meghaltak, 10-en pedig megsebesültek. Mint mondta, a megye több, kiemelten fontos infrastruktúráját érő légi- és tüzérségi támadás mellett károkat jelentettek lakónegyedekből is.

Szombat reggel Kijevből is dróntámadásról adtak hírt, amely nyomán több helyen tűz keletkezett. A lángokat az ukrán katasztrófavédelem közlése szerint sikerült eloltani.

Vitalij Kim, a dél-ukrajnai Mikolajiv megye katonai kormányzója szintén azt közölte, hogy éjszaka orosz dróntámadás érte a megye több pontját, hozzátéve, hogy a drónok a kritikus infrastruktúrát célozták.

A közép-ukrajnai Dnyipro város hatóságai is orosz támadásról számoltak be, amelyben a körzeti katonai vezetés szerint heten sebesültek meg, köztük két gyerek.

(MTI)