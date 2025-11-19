Háború, Zsidóbűnözés :: 2025. november 19. 22:11 ::

Döbbenetes képeket sugárzott az ITV News brit csatorna a Gázai övezetből

Az izraeli hadsereg vendéglátását „élvezve”, szigorú felügyelet mellett John Irvine brit televíziós tudósító stábjával beléphetett a holdbéli tájra emlékeztető, lepusztított Gázai övezet északi részébe. A képek láttán még inkább egyértelművé válik az, amit eddig is egyre többen állítottak: az izraeli hadsereg nem azért hatolt be a Gázai övezetbe, hogy legyőzze, fizikailag megsemmisítse a Hamász harcosait, hanem azért is, hogy a népirtás mellett teljesen elpusztítsa a palesztinok infrastruktúráját, életterét. S akik életben maradnak, ne legyen hová visszamenniük.



John Irvine - háttérben a "legerkölcsösebb" művével (fotók: ITV News)

John Irvine tekintélyes brit tudósító már 2010-ben létrehozta az ITV News irodáját Dubájban, az Egyesült Arab Emírségek fővárosában. A csatornát azóta tudósítja az indiai szubkontinensről, a Perzsa-öböl-menti országokból és Afrikából. Irvine és stábja a mai nap folyamán az izraeli hadsereg különleges engedélyével és „vendégeként” bejutott a Gázai övezet északi részébe, a palesztin országrész leginkább lepusztított területére.

Az életében sok pusztítást látott nemzetközi szaktekintély először egy magasabb dombról, majd a „legerkölcsösebb hadsereg” néhány előőrséről tudósítva elmondta, s a tévékamera segítségével meg is mutatta azt a döbbenetes pusztítást, amely a szeme elé tárult. Távolabbról bemutatta az elpusztított, a szinte a földdel egyenlővé tett, egykor virágzó földközi-tengerparti várost, Gázavárost, Béjt Hanún és Dzsebálijá várost, illetve a Dzsebálija menekülttábort.

- Tudósítottam az észak-iraki Moszulból és az észak-szíriai Rakkából, amikor az Iszlám Államot szinte földbe döngölték a koalíciós erők, de a Gázai övezetet ért pusztítás mértéke felülmúlja mindkét ostromlott települését. Ha létezne skála a háború okozta pusztítás mértékének mérésére, akkor a Gázai övezetét a legmagasabb, az 5-ös kategóriába kellene sorolni - írja Irvine az ITV News honlapján.

A pusztítás mértékének láttán még inkább egyértelművé válik számunkra, hogy az izraeli hadsereg 2023. október 7-én nem csak azért hatolt be a Gázai övezetbe, hogy legyőzze, fizikailag megsemmisítse az Iszlám Ellenállási Mozgalom harcosait, hanem azzal a céllal, hogy népirtást hajtson végre a palesztin lakosság körében, valamint teljesen elpusztítsa, lerombolja az ottani infrastruktúrát, az épületeket. Azért, hogy az életben maradt palesztinoknak ne legyen hová visszamenni, új életet kezdeni.

H. J. – Kuruc.info