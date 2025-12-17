Háború, Zsidóbűnözés :: 2025. december 17. 20:22 ::

Izraeli katonák rommá lőtt városokban, tömegsírok felett gyújtanak győzelmi hanukalángot

A Gázai övezetben a világ cinkos hallgatása mellett a népirtás bűncselekményét elkövető izraeli hadsereg katonái a hanuka nyolc napjának előestéin szándékosan a földdel egyenlővé tett palesztin városokban lobbantják fel a „sötétséget elűző” lángot. Így tették ezt a Gázai övezet északi részén levő (vagy inkább volt…) Beit Láhijá városban működött Indonéz Kórház tetején is, illetve a földdel egyenlővé tett gázavárosi Es-Sadzsáijjá negyedben.



„Sötétségűzők” az Indonéz Kórház tetején Beit Láhijában (fotó: Telegram)

A Gázai övezet északi részén levő Beit Láhija városban működött Indonéz Kórház (المستشفى الإندونيسي) 2025 januárjáig úgy-ahogy fogadhatta, gyógyíthatta a betegeket. Ez a kórház az indonéz nép adományaiból épült. A 100 kórteremmel, négy műtővel és egy tízágyas intenzív osztállyal rendelkező, 400 alkalmazottat, köztük számos indonéziai önkéntest foglalkozó kórházat 2016 januárjában avatta fel Júszuf Kalla indonéz alelnök. A kórház épületét 2023 októbere óta rendszeresen lőtte, bombázta az izraeli hadsereg, modern berendezését időközben a megszállók szétzúzták, kifosztották, a betegeket erőszakkal evakuáltatták, az orvosok és ápolók egy részét elhurcolták.

Néhány nappal ezelőtt, 2025. december 14-én a Gázai övezetben az izraeli hadsereg, s azon belül a Karmeli dandár néhány katonája fellobbantotta az első hanukalángot az erőszakkal kiürített, szétlőtt Indonéz Kórház tetején. A népirtók föllobbantották a fény győzelmét jelképező lángot a több mint 68 ezer palesztin polgári személy teteme, a romhalmazzá változtatott Gázai övezetben.

A Telegramra kitett jelenetről készült videón a már fellobbantott első hanukaláng (a középen, kicsit magasabban álló tartóban lobogó fény az úgynevezett szolgagyertya, amelyről a többi nyolcat meggyújtják) mögött álló katona a következőt mondja:

Mi, a Karmeli dandár 22-es zászlóalja 2. századának harcosai vagyunk itt, az Indonéz Kórház tetején. Kívánunk örömteli ünnepet és a fény győzelmét a sötétség felett!

Az Indonéz Kórházat a Gázai övezetbe 2023. október 6-án behatoló izraeli hadsereg 2023. november 20-án bekerítette és ostrom alá vette azzal a hazug, s a többi kórház esetében is hangoztatott állítással, hogy az épületben s az alatta kiépített alagutakban „fegyveres terroristák” parancsnokságai működnek, illetve fegyverarzenál és rakétaindító állás (sic!) van. Dr. Marván esz-Szultán, a kórház legendás orvos igazgatója kiment az ostromlók parancsnokához, s ezt mondta neki: „Jöjjön és nézzen körül, itt nem talál alagutakat és bombákat, csak a saját embereinket látja haldokolni.” Amikor aztán a behatoló izraeli katonák mégiscsak „megtalálták” a kórház alatti alagutakban felhalmozott fegyvereket, arról kizárólag az izraeli hadsereg szóvivőségének stábja készíthetett felvételeket…



Dr. Marván esz-Szultán orvos igazgató, s mögötte az Indonéz Kórház még a zsidójárás előtti időkben



A kórház egyik helyisége 2023 decemberében – Izrael itt kereste a Hamász rakétaindító állását… (fotó: Al-Dzsazírá)



Az Indonéz Kórház megcélzott főbejárata, s tőle jobbra az intézmény „megnyitott” fala (fotó: AFP)

Hanukalángot, pontosabban gyertyát gyújtottak a Karmeli dandár megfigyelő és mesterlövész századának katonái is, mégpedig Gázaváros földdel egyelővé tett Sedzsáijjá negyedében is. A Telegramra kitett fotó alatt ez olvasható:

A Karmeli dandár megfigyelő és mesterlövész századának világbajnok katonái meggyújtják az első hanukagyertyát Sedzsáijjá romjain.



„A Karmeli dandár megfigyelő és mesterlövész századának világbajnok katonái meggyújtják az első hanuka gyertyát Sadzsáijjá romjain” (fotó: Telegram)

Azon a napon a kórház második emeletére irányzott lövések következtében 14 ember vesztette életét, illetve megrongálták a főbejáratot, valamint tőle jobbra a földszinti rész falát. Ma már egyértelmű, hogy a kórházak bombázása, az ápoltak és az egészségügyi dolgozók elhurcolása, halálra kínzása, majd végül az intézmények erőszakos evakuálása a nagyvilág cinkos hallgatását kihasználva az előre kitervelt népirtás részét képezte. Az izraeli hadsereg 2023 decemberében átvette a kórház épületének irányítását, s rá egy évre, 2024 decemberében végleg evakuáltatta a kórházban fekvő betegeket. A kórház azóta is zárva van, nem fogadhatja a betegeket. Az izraeli katonák 2025 februárjában azzal a szándékkal, hogy lehetetlenné tegyék a további orvosi ellátást, a kórházban egyenként darabokra zúztak minden egészségügyi ellátó rendszert, műszert.



Gázaváros Es-Sadzsáijjá negyedének egy része (fotó: Al-Dzsazírá)

Szólnunk kell még a fentebb már említett dr. Marván esz-Szultánról, az Indonéz Kórház orvos igazgatójának haláláról. A kiváló belgyógyász és kardiológus orvos az Indonéz Kórház erőszakos evakuálása után, 2025. július 2-án vesztette életét, amikor gázavárosi lakására F-16-os izraeli harci repülők légicsapást mértek. Dr. Marván esz-Szultánon kívül a légicsapás áldozata lett még a neje, a leánya, a nővére és az unokaöccse. Lubná esz-Szultán, az orvos igazgató leánya a BBC-nek elmondta: „egy izraeli F-16-os harci gépről indított rakéta pontosan az ő szobáját vette célba, ott, ahol tartózkodott, közvetlenül rá irányult”.



Az Indonéz Kórház orvosai és adományozó indonéziai vendégek, középen Dr. Marván esz-Szultán orvos igazgatóval (fotó: mer-c.org)

Dr. Marván esz-Szultánnak még „szerencséje” volt, mert a népirtók a saját otthonában ölték meg, s nem hurcolták el a műtőasztal mellől, mint például dr. Adnán el-Burs ortopéd sebészt a gázavárosi Es-Sifá Kórházból, akit 2024 áprilisában az Ofer börtönben halálra kínoztak.

Hering J. – Kuruc.info