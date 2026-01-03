Háború :: 2026. január 3. 18:00 ::

A cseh parlament elnöke nem adna több pénzt a kijevi juntának - az ukrán házelnöktől kapott is egy kis orosz ügynöközést

Tomio Okamurának, a cseh parlament elnökének újévi beszéde „a tudatlanság, a manipuláció és a cinizmus példája”, Ukrajnával kapcsolatos szavaival elsősorban Csehországnak és polgárainak ártott – jelentette ki pénteken Ruszlan Sztefancsuk, a Legfelsőbb Tanács elnöke a Facebookon, melyet a Kárpátalja szemlézett.



Ruszlan Sztefancsuk (kép: kiszo.net)

A jelentés szerint Sztefancsuk rámutatott: „Tomio Okamura újévi beszéde a tudatlanság, a manipuláció és a cinizmus élénk példája. Azzal, hogy ismét megsérti Ukrajnát és az ukránokat, valójában kárt okoz és szégyent hoz mindenekelőtt a Cseh Köztársaságra és a csehekre, akik továbbra is a méltóság és az igazságosság, valamint Ukrajna oldalán állnak.” Mint megjegyezte, nem törekszik Okamura kijelentéseinek értékelésére, mivel tudja, hogy azok „az ő személyes álláspontját tükrözik, és nem a cseh parlament, és még inkább nem a cseh nép álláspontját”.

„Meggyőződésem, hogy Okamura szavait a legkeményebben maguk a csehek fogják értékelni – és persze a történelem, amelyben a neve valószínűleg nem fog fennmaradni. És mindenképpen meg fogjuk tudni, hogy hasznos idióta vagy FSZB-ügynök volt-e” – állította az ukrán házelnök.



Tomio Okamura (kép: Česká televize, ČT24)

Okamura újévi beszédében kijelentette, hogy a cseh állami forrásokat nem szabad fegyverek vásárlására és külföldi katonai műveletek támogatására felhasználni. Bírálta a Nyugatot is Kijev támogatásáért, amely szerinte Ukrajna partnerei hitelre történő fegyvergyártásából és -értékesítéséből profitálnak.

Ezenkívül a cseh parlament elnöke „juntának” nevezte Volodimir Zelenszkij elnököt és környezetét, megkérdőjelezve legitimitásukat. A botránykeltő politikus azt a meggyőződését is kifejezte, hogy Csehországnak „le kell szállnia a brüsszeli vonatról”, amely „a harmadik világháború felé halad”, az Egyesült Államok figyelmeztetései ellenére.

(Kárpátalja)