Trump egyik legfőbb tanácsadójának felesége Grönlandot is megkívánta

Trump elnöki székbe való visszatérése óta hangoztatja, hogy az amerikai állam igényt tart Grönlandra, mely erőforrások szempontjából értékes, de stratégiai jelentősége is van.

Az alábbi sokatmondó képet Katie Miller posztolta az X-felületére a "hamarosan" felirat kíséretében.

Katie Miller annak a Stephen Millernek felesége, aki a Fehér Ház kabinetfőnök-helyetteseként Trump egyik legfontosabb tanácsadója, így valószínűleg nem a vakvilágba posztolta a képet az illető.



Fotó: Katie Miller/X

Trump decemberben nevezte ki grönlandi különmegbízottját, Jeff Landry louisianai kormányzót, aki ezzel a mondattal köszönte meg a kinevezést: „Megtiszteltetés számomra, hogy dolgozhatok Grönland Egyesült Államokhoz csatolásán.”

(Kuruc.info)