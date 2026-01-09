Kapcsolatfelvétel céljából látogatást tett pénteken Kijevben Petr Macinka cseh külügyminiszter, aki ukrán hivatali partnerével közösen tartott sajtótájékoztatóján örvendetesnek nevezte, hogy az új prágai kormánykoalíción belül sikerült megegyezni a cseh lőszervásárlási kezdeményezés folytatásában.
❗️Czech Foreign Minister Petr Máčinka arrived in Kyiv on his first official visit pic.twitter.com/NAPR7oHuN7— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) January 9, 2026
"Ukrajna a harcok lezárásáról folytatott tárgyalásokon nagy engedményeket tett, és megmutatta, hogy valóban érdeke a háború lezárása és a béke megteremtése" - összegezte Macinka tárgyalásai tapasztalatait, s azt mondta: "most az oroszokon a sor, hogy lépjenek és engedményeket tegyenek".
"Örülök, hogy bár csak jelképesen, de jó hírek hírnöke lehettem, ami a lőszervásárlási kezdeményezés folytatását illeti. Tudjuk, hogy ez Ukrajna számára rendkívül fontos" - tette hozzá.
Andrej Babis új cseh kormányfő kedden az X-en jelentette be: Csehország nem állítja le a lőszerbeszerzést Ukrajna számára, továbbra is összehangolja a kezdeményezést, de pénzt erre a célra már nem ad. A kormányfő azt írta: ebben az ügyben egyetértés van a kormánykoalíció három pártja között.
"Ez szerintem kulcsfontosságú, mert ez (a koordináció) a kezdeményezés legértékesebb része" - vélte Macinka.
A lőszerbeszerzési kezdeményezésben Csehország elsősorban Hollandiával és Dániával működik együtt. Tavaly ennek köszönhetően több mint 1,8 millió nagykaliberű lőszert kapott Ukrajna, a kezdeményezés egész fennállása alatt pedig több mint négymilliót.
Visited the site of today’s Russian strike in a Kyiv residential area with Czech Minister @petr_macinka.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 9, 2026
Russia struck the same spot twice, killing a medic who arrived there to help the injured.
Such cynical terror requires an immediate response. We’re working with partners to… pic.twitter.com/yAThzJ2Sv4
"Ukrajna üdvözli, hogy döntés született a lőszerbeszerzési kezdeményezés folytatásáról olyan formában, amely elfogadható és kedvező Csehország számára" - mondta újságíróknak Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Petr Macinka kijevi látogatása szerinte "Csehország szolidaritásának és segítőkészségének a megnyilvánulása".
A cseh közszolgálati hírtelevízió tudósítása szerint az ukrán külügyminiszter meggyőződését fejezte ki, hogy Prága és Kijev fenn tudja tartani a "kétoldalú kapcsolatok pozitív dinamikáját".
(MTI)