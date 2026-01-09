Háború :: 2026. január 9. 21:46 ::

"Kapcsolatfelvétel céljából" látogatást tett Kijevben az új cseh kormány külügyminisztere

Kapcsolatfelvétel céljából látogatást tett pénteken Kijevben Petr Macinka cseh külügyminiszter, aki ukrán hivatali partnerével közösen tartott sajtótájékoztatóján örvendetesnek nevezte, hogy az új prágai kormánykoalíción belül sikerült megegyezni a cseh lőszervásárlási kezdeményezés folytatásában.

❗️Czech Foreign Minister Petr Máčinka arrived in Kyiv on his first official visit pic.twitter.com/NAPR7oHuN7 January 9, 2026

"Ukrajna a harcok lezárásáról folytatott tárgyalásokon nagy engedményeket tett, és megmutatta, hogy valóban érdeke a háború lezárása és a béke megteremtése" - összegezte Macinka tárgyalásai tapasztalatait, s azt mondta: "most az oroszokon a sor, hogy lépjenek és engedményeket tegyenek".

"Örülök, hogy bár csak jelképesen, de jó hírek hírnöke lehettem, ami a lőszervásárlási kezdeményezés folytatását illeti. Tudjuk, hogy ez Ukrajna számára rendkívül fontos" - tette hozzá.

Andrej Babis új cseh kormányfő kedden az X-en jelentette be: Csehország nem állítja le a lőszerbeszerzést Ukrajna számára, továbbra is összehangolja a kezdeményezést, de pénzt erre a célra már nem ad. A kormányfő azt írta: ebben az ügyben egyetértés van a kormánykoalíció három pártja között.

"Ez szerintem kulcsfontosságú, mert ez (a koordináció) a kezdeményezés legértékesebb része" - vélte Macinka.

A lőszerbeszerzési kezdeményezésben Csehország elsősorban Hollandiával és Dániával működik együtt. Tavaly ennek köszönhetően több mint 1,8 millió nagykaliberű lőszert kapott Ukrajna, a kezdeményezés egész fennállása alatt pedig több mint négymilliót.





Such cynical terror requires an immediate response. We’re working with partners to… Visited the site of today’s Russian strike in a Kyiv residential area with Czech Minister @petr_macinka Russia struck the same spot twice, killing a medic who arrived there to help the injured.Such cynical terror requires an immediate response. We’re working with partners to… pic.twitter.com/yAThzJ2Sv4 January 9, 2026

"Ukrajna üdvözli, hogy döntés született a lőszerbeszerzési kezdeményezés folytatásáról olyan formában, amely elfogadható és kedvező Csehország számára" - mondta újságíróknak Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Petr Macinka kijevi látogatása szerinte "Csehország szolidaritásának és segítőkészségének a megnyilvánulása".

A cseh közszolgálati hírtelevízió tudósítása szerint az ukrán külügyminiszter meggyőződését fejezte ki, hogy Prága és Kijev fenn tudja tartani a "kétoldalú kapcsolatok pozitív dinamikáját".

(MTI)

