Háború :: 2026. február 13. 17:47 ::

Ukrán védelmi miniszter: 38 milliárd dollárral tömték idén eddig Ukrajnát a Ramstein-országok

Az idei évben 38 milliárd dollár támogatást nyújtanak Ukrajnának drónokra, légvédelemre és Patriot-rakétákra az Ukrajnát támogató, úgynevezett Ramstein-országok - közölte Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter pénteken a Telegramon a csoport csütörtöki ülésén hozott döntést.

A tárcavezető a mostanit az egyik legsikeresebb Ramstein-találkozónak nevezte. Kifejtette, hogy több mint 6 milliárd dollár konkrét támogatási csomagokban érkezik, több mint 2,5 milliárd dollárt a partnerországok ukrán drónokra, több mint 500 millió dollárt a PURL programra, 2 milliárd dollárt pedig légvédelemre, a többit tüzérségi lőszerekre, kiképzésre, tengeri képességek növelésére irányozzák elő.

Kiemelte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök megbízásából több európai partnerrel megállapodtak a Patriot rendszerekhez szükséges rakéták saját készletekből történő sürgős szállításáról. "A mennyiséget az érintett partnerországok vezetésével történő végleges egyeztetés után rögzítik. Remény van arra, hogy a szállítás a lehető legrövidebb időn belül megvalósul" - tette hozzá a miniszter.

Dmitro Litvin ukrán elnöki tanácsadó megerősítette, hogy jövő kedden és szerdán Genfben tartják a háború lezárását célzó ukrán-orosz-amerikai tárgyalások következő fordulóját.

Az ukrán hadsereg drónerői közölték, hogy csapást mértek egy elektromos alállomásra és egy adatközpontra Zaporizzsja és Luhanszk megyék orosz megszállás alatti részeiben, valamint egy Krím félszigeti katonai repülőtérre.

Olekszandr Prokugyin, a déli Herszon megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz csapatok tüzérségi támadást indítottak Herszon egyik elővárosára, Antonyivka településre, aminek következtében egy 65 éves férfi életét vesztette.

Oleh Szinyehubov, a keleti Harkiv megye kormányzója a Facebookon közölte, hogy az elmúlt nap során az orosz erők a régió tíz települését támadták, egy ember meghalt, négyen pedig megsérültek.

Az Ukrenerho állami áramszolgáltató vállalat tájékoztatása szerint az éjszakai orosz légicsapások nyomán részlegesen áramkimaradások vannak az ország hat megyéjében: az odesszai, a mikolajivi, a dnyipropetrovszki, a zaporizzsjai, a harkivi és a donyecki régiókban.

(MTI nyomán)