Háború :: 2026. március 2. 14:03 ::

Trump "nagyot csalódott" Starmerben, amiért nem engedélyezte azonnal a brit támaszpontok használatát

Donald Trump amerikai elnök közölte hétfőn, hogy nagyot csalódott Keir Starmer brit miniszterelnökben a brit támaszpontok amerikai használatának kezdeti tilalma miatt.

Trump a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilapnak adott, a lap online kiadásán hétfőn megjelent interjúban úgy fogalmazott: "túlságosan hosszú ideig tartott", mire London engedélyezte az amerikai légierőnek az iráni célpontok elleni támadásokhoz az indiai-óceáni Diego Garcia szigetén működő, brit felségterületnek számító közös légitámaszpont használatát.

Az amerikai elnök szerint "ilyesmi valószínűleg még soha nem történt a két ország kapcsolataiban".

A brit kormány először valóban nem járult hozzá, hogy az Egyesült Államok brit támaszpontokat vegyen igénybe az iráni hadműveletekhez, de Starmer hétfőn hajnalban bejelentette, hogy London álláspontja változott, és az amerikai légierő használhatja a brit támaszpontokat.

(MTI)