Háború :: 2026. március 3. 13:47 ::

Zelenszkij örül az Irán elleni támadásnak, de attól tart, hogy túlságosan leköti az amerikai erőforrásokat

Volodimir Zelenszkij egy olasz napilapban kedden megjelent interjúban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódása hátrányosan érintheti országa védelmi képességeit.

Az elnök a Corriere della Sera című lapnak elmondta: alapvetően egyetért az Irán elleni fellépéssel, mert Irán Oroszország támogatói közé tartozik. "Jó döntésnek tartom az iráni katonai célpontok megtámadását. Az irániak rengeteg fegyvert gyártanak Oroszország számára, különösen drónokat és rakétákat" - hangsúlyozta.

Ugyanakkor hozzáfűzte: attól tart, hogy az Irán elleni amerikai-izraeli támadások lekötik az Egyesült Államok erőforrásait. Ez megnehezítheti a Patriot légvédelmi rakéták beszerzését, mivel azokra az amerikaiaknak és szövetségeseiknek is szükségük van a közel-keleti légtér védelméhez.

Az elnök az interjúban felidézte, hogy tavaly júniusban a közel-keleti térségben kialakult konfliktus miatt már tapasztaltak késéseket a fegyverszállításokban.

"Remélem, hogy az iráni konfliktus korlátozott művelet marad. Saját tapasztalatból tudjuk, milyen véres lehet egy ilyen helyzet" - fogalmazta meg aggodalmát a konfliktus esetleges elhúzódásának következményeire utalva.

(MTI nyomán)