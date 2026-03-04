Háború :: 2026. március 4. 17:35 ::

Hegseth: "Amerika győz - határozottan, pusztító módon, és kegyelmet nem ismerve"

Egy amerikai tengeralattjáró torpedóval semmisítette meg az iráni haderő egyik Szolejmáni osztályú kísérő naszádját az Indiai-óceánon - jelentette be Pete Hegseth amerikai "védelmi" miniszter szerdán.



Fotó: Brendan Smialowski / AFP

A miniszter a Dan Caine vezérkari főnökkel közösen a Pentagonban tartott sajtótájékoztatóján arról is beszámolt, hogy az amerikai légierő Izraellel szövetségben napokon belül teljes ellenőrzés alá vonja az iráni légteret.

"Amerika győz - határozottan, pusztító módon, és kegyelmet nem ismerve" - fogalmazott látható élvezettel.





Frissítés: még csak alig kezdtek hozzá...

Pete Hegseth azt is hangsúlyozta, hogy folyamatos a hadi utánpótlás, valamint szerdán további haderő is érkezik.

"Amennyi idő csak szükséges, felhasználjuk annak érdekében, hogy biztosítsuk a győzelmet" - fogalmazott a miniszter, és azt hangoztatta, hogy az eredmények négy nap alatt "hihetetlenek" és "történelmiek".

"Még csak alig kezdtünk hozzá, hogy levadásszuk, lebontsuk, demoralizáljuk, elpusztítsuk és legyőzzük a képességeiket" - mondta.

Hegseth elmondta, hogy az Egyesült Államok haditengerészete a második világháború óta első alkalommal süllyesztett el ellenséges hajót tengeralattjáróról indított torpedóval.





"Irán képességei óráról órára illannak el" - mondta a miniszter, hozzátéve, hogy ezzel párhuzamosan az amerikai erő egyre inkább növekszik és dominánssá válik.

Beszámolt arról, hogy szerdán további bombázók és vadászgépek érkeznek. Közölte, hogy bevetnek 500, 1000, valamint 2000 font súlyú, GPS-által irányított, valamint lézervezérlésű precíziós bombákat, amelyekből "csaknem végtelen" készletekkel rendelkezik az Egyesült Államok. A hadügyminiszter elmondta, hogy a művelet elején bevetett nagy távolságból indítható fegyverzetre már nincs szükség, ugyanakkor hozzátette, hogy ezekből, köztük Patriot rakétákból is nagyon komoly készletekkel rendelkezik az amerikai haderő.

Pete Hegseth a helyzetet értékelve rámutatott, hogy az ellenfél már nem képes olyan mennyiségű rakéta indítására, mint a konfliktus elején.

Dan Caine, az amerikai hadsereg egyesített vezérkarának főnöke arról számolt be, hogy az Irán által kilőtt ballisztikus rakéták száma keddre a konfliktus első napjához képest 86 százalékkal esett vissza, és csak az előző egy napban csaknem negyedével csökkent. A tábornok közlése szerint az egy irányban felhasználható drónok száma majdnem háromnegyedével csökkent, ami lehetővé tette, hogy a közel-keleti térségért felelős amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) légi fölényt alakíthasson ki Irán déli partvidékén, és ezáltal védelmi vonalaik mögé hatoljon "elsöprő pontossággal és tűzerővel".

(MTI nyomán)