Háború :: 2026. március 5. 13:58 ::

Zelenszkij háborújának újabb nagy eredménye: a NATO- után az EU-csatlakozás is kútba esett

Március 4-én, szerda este találkoztak a tagállamok nagykövetei az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen kabinetfőnökével, Björn Seiberttel, aki bemutatta az Európai Bizottság tervét Ukrajna gyorsított csatlakozására.



Az ukránok hamarosan fel fogják tenni a kérdést: megérte?... (fotó: AFP)

Ugyanakkor, ahogy a Politico beszámol róla, az úgynevezett fordított csatlakozás kapcsán a tagállamok jelezték, hogy számukra nem fogadható el a csatlakozási folyamat felgyorsítása, így hiába reménykedett von der Leyen és Volodimir Zelenszkij, 2027-re nem lesz tagja Ukrajna az Európai Uniónak.

A döntés nem okozott meglepetést, hiszen az elmúlt hetekben több tagállam is jelezte, hogy nem támogatják az úgynevezett fordított csatlakozást, miszerint Ukrajna és más tagjelölt státuszú országok először kapnának tagságot minimális kiváltsággal, majd pedig ezután fokozatosan hajtják végre a reformokat, hogy végül teljes körű taggá váljanak.

Friedrich Merz német kancellár például már tavaly nyáron kijelentette, hogy szerinte a következő,

2028–2034 közötti többéves pénzügyi keret alatt Ukrajna még nem lesz tagja az Európai Uniónak.

A gyorsított csatlakozást rajta kívül többek között Franciaország, valamint a csatlakozási tárgyalások megkezdését akadályozó Magyarország jelezte nyilvánosan, hogy azt elutasítják, ahogy az EU-csúcsokat lezáró konklúziókban is a tagállamok vezetői mindig hangsúlyozták, hogy a csatlakozásnak továbbra is érdemalapúnak kell lennie.

De február 24-én Kijevben Ursula von der Leyen is elmondta, hogy az EU részéről a Volodimir Zelenszkij által felvetett 2027-es időpont nem oldható meg.

Az uniós ügyekben mindig naprakész Politico információ szerint a szerdai vacsorán összesen négy nagykövet jelezte, hogy ellenzik a fordított csatlakozást, így az a terv lényegében halott.

A lapnak egy diplomata úgy nyilatkozott:

meg akarjuk erősíteni Ukrajnát az EU-ban, de nem változtathatjuk meg az eljárásainkat, és nem szüntethetjük meg az érdemeken alapuló rendszert.

A tagállamok állam- és kormányfői következő, március 19–20-án tervezett találkozójának is a tervezett konklúziójában is az szerepel, hogy a tagállamok vezetői kiállnak az érdemalapú csatlakozás mellett.

Ugyanakkor Ukrajnának jó hír, hogy a jelenlegi konklúziótervezet szerint a két hét múlva rendezett csúcsra akár megszűnhet a magyar vétó az országnak szánt 90 milliárd eurós hitel kapcsán, ugyanis a szövegben a vezetők üdvözlik, hogy azt a két társjogalkotó, az Európai Parlament, valamint a tagállamok kormányaiból álló Európai Unió Tanácsa elfogadta azt.

Ez azonban nem jelent még biztosat, hiszen Magyarország továbbra sem szavazta meg azt, amiért a kormány szerint Volodimir Zelenszkij politikai okokból állította le a Barátság kőolajvezetéket. A magyar kormány azt ígérte, amíg nem indítják újra, addig vétózni fogja a döntést, miközben Ukrajnában március végére államcsőd állhat be, ha addig nem találnak megoldást a finanszírozásra.