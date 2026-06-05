Anyaország :: 2026. június 5. 22:57 ::

Félmilliárd forintot visszakérnek az NKA által Fidesznek kampányolására kitömött egyik cigánytól

A Novo Studium Kft. 500 millió forintos támogatásának visszavonását a mai napon jóváhagytam – jelentette be Facebook-oldalán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Ez az a támogatási kérelem, amelyről a Telex írta meg , hogy a pénzt Mága Zoltán hegedűművész kérte azért, hogy a Fidesznek kampányoljon, ám a pályázatot egy Mága körébe tartozó cég, a Novo Studium Kft. nyújtotta be.



A bukott NER-vezér kedvenc cigány hegedűsével

A miniszter közölte, az áprilisban leváltott kormány közpénzből, az NKA-támogatásokon keresztül költött a választási kampányra, és szerinte ezt igazolja az is, hogy a Novo Studium Kft. 500 millió forint NKA-támogatást kapott arra, hogy a 2026-os választáson meggyőzze a bizonytalan szavazókat. Tarr szerint a kulturális programként becsomagolt pályázatban a pályázó egyértelműen olyan adatokat adott meg, amelyek semmilyen módon nincsenek összhangban a pályázati célokkal és amelyek szerinte egyszerre törvénysértőek is voltak.

Konzultálva a támogatáskezelő jogászaival arra kértem őket, hogy haladéktalanul intézkedjenek az ilyen és hasonló jogtalan és erkölcstelen támogatások visszaszerzéséről a köz javára

– írta.

Mint korábban kiderült, Mága Zoltán 2022 és 2026 között közel 3,3 milliárd forintot kapott turnézásra, külföldi fellépésekre és újévi arénás koncertjeire az előző kormány Kulturális és Innovációs Minisztériumától.

Tarr Zoltán arra is felhívta a figyelemet, hogy

azok a pályázók, akik úgy érzik, hogy a fentebbihez hasonlóan nem áll biztos lábakon a korábban nyertes pályázatuk, egyelőre késedelmi kamat nélkül visszautalhatják a felvett támogatást. Javasoljuk, hogy éljenek ezzel.

A Mágához juttatott támogatások ügyét Molnár Áron robbantotta, aki nyilvánosságra hozta egy videó keretein belül azt a bizonyítékot, amiről korábban azt állította, súlyos tiltott kampányfinanszírozást leplez le. Egy birtokába jutott e-mailt is bemutatott, amely szerint

a Kulturális és Innovációs Minisztérium Mága Zoltán kérelmét továbbította a Nemzeti Kulturális Alapnak, melyben a hegedűművész Hankó Balázs volt miniszter explicit támogatásával kér állami finanszírozást a Fidesz választási kampányát elősegítő koncertsorozatra.

A prímás kérelmében azt írta, kifejezetten a hátrányos helyzetű térségeket és falvakat hivatott megerősíteni és megszólítani a 2026-os választások sikerének érdekében. Mint a pályázatban áll:

Kiemelt figyelmet fordítunk a cigány szavazókra, az idősekre, valamint a politikailag bizonytalanokra. Ezek a társadalmi csoportok kulcsfontosságúak lehetnek a választási győzelem szempontjából.

A kérelem azt ígérte, hogy a 150-200 fellépésesre tervezett koncertsorozatban részt vevő művészek online felületeken is közvetítik majd a kampányüzeneteket. Sőt, Mága kérelme alapján az eseménysorozat nemcsak művészeknek, de az Országgyűlés képviselőinek és polgármestereknek is lehetőséget biztosít a felszólalásra.

A Novo Studium Kft.-ről a Telex írta meg, hogy az ügyvezető-tulajdonosa Auer Éva ügyvéd, aki, mint azóta kiderült, sok szállal kötődik a Mága-produkcióhoz. Auer többek közt a Szolgálatteljesítés Közben nevű közhasznú alapítvány jogásza, amelynek nevében Mága Zoltán több alkalommal is jótékonykodott, a lánya, Szabó Diána pedig a prímás koncertszervezője.

A támogatást a Kiemelt Kulturális Programok Kollégiuma ítélt meg a cégnek, „országos közösségi és jótékonysági koncertsorozat megrendezésére”. A Novo Studium ezzel az NKA fű alatt kiszórt 17 milliárdjának egyik legmagasabb támogatási összegét kapta meg.

A Hankó Balázs által miniszterként felügyelt Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pénzosztása körüli botrány hetek óta tart, több részletével a 24.hu is foglalkozott. A politikai szálak közül Nógrád megyében több tíz millió forintnyi NKA-s támogatás ment a Becsó Zsolt leköszönő országgyűlési képviselőhöz köthető szervezethez, és a 24.hu kiderítette azt is, hogy mintegy 80 millió forint jutott a hatvani fideszes, Szabó Zsolt közelébe, de a marcali körzetben is nyíltan ment a pénz kormánypárti közösségekbe. De még ezeket az eseteket is túlszárnyalja az, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében történt. A helyszíni riportjukból kiderült, hogy ebben a megyében is a fideszes politikusok közelébe osztottak pénzt Hankóék, az összesítés azonban minden várakozásunkat felülmúlta.

Tarr Zoltán fel is szólította a lap cikkében szereplő fideszes képviselőket, hogy hozzák nyilvánosságra, mire költötték a támogatásokat a hozzájuk köthető szervezetek.

(24 nyomán)

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