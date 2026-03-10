Kémkedés gyanújával őrizetbe vettek harminc embert Iránban, köztük egy külföldi állampolgárt - jelentette be kedden az ország hírszerzési minisztériuma.
Az iráni igazságügyi tárcához közel álló Mízán hírügynökséghez eljuttatott közleményben nem tesznek említést a külföldi gyanúsított állampolgárságáról, azonban azt közölték, hogy az illető a vizsgálat szerint két öbölmenti ország javára, az Egyesült Államok és Izrael nevében végzett kémtevékenységet.
A tárca csupán annyit közölt, hogy a személy - akit Irán északkeleti részén fogtak el, jóllehet nem közölték, mikor - a rendőrség és a hadsereg pozícióiról és katonai létesítmények koordinátáiról adott át információkat.
Irán évek óta ad hírt kémkedés miatt őrizetbe vettekről, akik a hatóságok szerint Teherán két ellensége, Izrael és az Egyesült Államok javára kémkedtek.
Az Irán elleni háború február 28-i kitörése után a vezetés többször éberségre és minden gyanús tevékenység jelentésére szólította fel a lakosokat.
Tavaly óta az országban jelentősen megnőtt az Izrael javára folytatott kémkedés vádjával végrehajtott kivégzések száma.
(MTI)