Két drón zuhant le a dubaji repülőtér mellett, lövedék rongált meg egy konténerszállítót a Hormuzi-szoros közelében

Két drón csapódott be szerdán a Dubaji Nemzetközi Repülőtér közelében, a támadásban több ember is megsebesült - közölte a dubaji kormány médiahivatala.

"A hatóságok megerősítették, hogy röviddel ezelőtt két drón csapódott be a Dubaji Nemzetközi Repülőtér (DXB) közelében" - írta az X közösségi platformon a hivatal, hozzáfűzve, hogy a légiforgalom továbbra is működik.

Az incidens következtében két ghánai és egy bangladesi személy könnyebben megsérült, egy indiai pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett.

Az Irán ellen indított izraeli-amerikai katonai műveletek a légi közlekedésben járattörléseket, menetrendmódosításokat, valamint útvonal-módosításokat okoztak világszerte. A Közel-Kelet légtereinek többsége, köztük Kataré is, zárva van. Az Egyesült Arab Emírségek légitársaságai, mint a dubaji Emirates és az abu-dzabi Etihad, az iráni konfliktus február 28-i kirobbanása óta újraindítottak néhány járatot, de továbbra is csak részleges kapacitással működnek.

A Dubaji Nemzetközi Repülőtér a nemzetközi utasforgalmat tekintve a világ legforgalmasabb légikikötője, tavaly csaknem 100 millió utasa volt.

Ismeretlen eredetű lövedék rongált meg egy konténerszállító hajót a Hormuzi-szoros közelében



Ismeretlen eredetű lövedék rongált meg egy konténerszállító hajót a Hormuzi-szoros közelében az Egyesült Arab Emírségek partjainál - jelentette be szerdán a brit tengerészeti ügynökség (UKMTO) a konténerhajó kapitányának jelentése alapján.

Az incidens az Egyesült Arab Emírségek északnyugati részén, Rász el-Haima városától 46 kilométerre történt. Az UKMTO hozzátette, hogy az incidensnek nincsenek áldozatai, a legénység biztonságban van, a kár mértékét vizsgálják.

Az UKMTO, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) és az iráni hatóságok adatai szerint legalább tíz hajó jelentett támadást az Hormuzi-szorosban vagy annak közelében március elseje és tizedike között.

Az iráni Forradalmi Gárda kijelentette, hogy "teljes ellenőrzést" szerzett a Hormuzi-szoros felett, megtorlásul az Irán elleni amerikai-izraeli csapásokért.

Békés időkben a világ olaj- és cseppfolyósított földgáztermelésének egyötöde halad át ezen a szoroson, amely Irán és Omán között húzódik. A szoroson jelentős számban halad át konténerszállító hajó.

Az amerikai elnök kedden kijelentette, hogy Irán "példátlan katonai következményekkel" számolhat, ha aknákat helyez el a szorosban. Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy 16 iráni aknatelepítő hajót semmisített meg a szoros közelében.

(MTI nyomán)