Háború :: 2026. március 13. 10:28 ::

Észak-izraeli faluban csapódott be egy iráni rakéta

Több tucat embert megsebesített egy északi-izraeli arab faluban egy Iránból Izraelre kilőtt rakéta péntek hajnalban - jelentette az izraeli mentőszolgálat.

A mentőszolgálat szerint a Zarzír nevű, arabok lakta településen megsérült emberek közül egy nőt repeszsérülésekkel közepes állapotban szállítottak a haifai Rambam kórházba, a többieket könnyű sérülésekkel az afulai Haemek és a názáreti Olasz Kórházba vitték. A legtöbben üvegszilánkok okozta sérüléseket szenvedtek vagy pánikba estek a becsapódás miatt. Az első vizsgálatok szerint az egyik megrongálódott ház óvóhelyének ablaka nem volt bezárva.

A tűzoltóság bejelentette, hogy hét egységet riasztottak a helyszínre. A robbanás következtében több közeli ház is megsérült, és kisebb tűz ütött ki, amelyet eloltottak. Átkutatták a környező épületeket ott rekedt emberek után, mindenkit kiszabadítottak és elláttak.

Az izraeli hadsereg szóvivője közölte, hogy a katonai hírszerzés irányításával az izraeli légierő több tucat vadászgépe kiterjedt légicsapásokat hajtott végre Nyugat- és Közép-Iránban. A támadások során több mint kétszáz célpontot értek találatok, köztük ballisztikus rakétakilövő állásokat, légvédelmi rendszereket és fegyvergyárakat.

A hadsereg elmondása szerint széles körű támadáshullámot indítottak Teheránban az iráni rezsim infrastruktúrája ellen. A városban robbanások hallatszottak, miközben Iránban éppen az Jeruzsálem napját tartják. Számos robbanásról és vadászgépek hangjáról számoltak be Karadzs városban, az iráni fővárostól nyugatra is.

A közlemény szerint a február 28-án kezdődött hadműveletben a légierő több száz csapást hajtott végre az iráni rezsim különböző infrastruktúrái ellen azon célból, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentse az Izrael elleni rakétatámadások számát.

Emellett az elmúlt órákban a libanoni fronton jelentésük szerint lőtték a Litani folyón lévő az-Zararija hídat, amely a Hezbollah fegyvereseinek fontos átkelőhelye volt Észak- és Dél-Libanon között.

Libanoni jelentések szerint meghalt egy ember, amikor találat ért egy autót a dél-libanoni a-Saitíja faluban.

(MTI)