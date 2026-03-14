Nyugalmas éjszakát követően szombat reggel légiriadókat rendeltek el Észak-Izraelben, Nyugat-Galileában a Hezbollah Libanonból kilőtt rakétái és drónjai miatt - közölte a terrorállam hadserege.
Az izraeli hadsereg (IDF) közlése szerint pénteken csapást mért a Hezbollah fegyvereseire Dél-Libanonban, miután észlelték, hogy rakétákat szállítanak egy fegyverraktárba az al-Madzsádel térségében.
A zsidó hadsereg azzal vádolja a Hezbollahot, hogy katonai célokra használ mentőautókat és egészségügyi létesítményeket, illetve védett polgári infrastruktúrát hadműveleti célokra használ fel. Az izraeli hadsereg arab nyelvű szóvivője, Aviháj Adrai figyelmeztette a Hezbollahot.
"Figyelmeztetünk, hogy azonnal hagyjanak fel az egészségügyi létesítmények és mentőautók katonai célú használatával" - mondta Adrai. "Ha ez nem szűnik meg, Izrael a nemzetközi joggal összhangban fog fellépni minden olyan katonai tevékenység ellen, amelyet a Hezbollah terrorszervezet ezeknek a létesítményeknek és mentőautóknak a felhasználásával végez"- tette hozzá (azt már elfelejtette megemlíteni, hogy Izrael szokott kórházakat bombázni - a szerk.)
(MTI nyomán)