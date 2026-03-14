2026. március 14. 11:50

Drónokkal és rakétákkal kínálta meg a terrorállamot a Hezbollah

Nyugalmas éjszakát követően szombat reggel légiriadókat rendeltek el Észak-Izraelben, Nyugat-Galileában a Hezbollah Libanonból kilőtt rakétái és drónjai miatt - közölte a terrorállam hadserege.

Az izraeli hadsereg (IDF) közlése szerint pénteken csapást mért a Hezbollah fegyvereseire Dél-Libanonban, miután észlelték, hogy rakétákat szállítanak egy fegyverraktárba az al-Madzsádel térségében.

A zsidó hadsereg azzal vádolja a Hezbollahot, hogy katonai célokra használ mentőautókat és egészségügyi létesítményeket, illetve védett polgári infrastruktúrát hadműveleti célokra használ fel. Az izraeli hadsereg arab nyelvű szóvivője, Aviháj Adrai figyelmeztette a Hezbollahot.

"Figyelmeztetünk, hogy azonnal hagyjanak fel az egészségügyi létesítmények és mentőautók katonai célú használatával" - mondta Adrai. "Ha ez nem szűnik meg, Izrael a nemzetközi joggal összhangban fog fellépni minden olyan katonai tevékenység ellen, amelyet a Hezbollah terrorszervezet ezeknek a létesítményeknek és mentőautóknak a felhasználásával végez"- tette hozzá (azt már elfelejtette megemlíteni, hogy Izrael szokott kórházakat bombázni - a szerk.)

(MTI nyomán)