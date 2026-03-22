Háború :: 2026. március 22. 07:56 ::

Arad városában csapódott be iráni ballisztikus rakéta

Sokan megsebesültek - többen életveszélyesen - Izraelben egy Arad városában becsapódott újabb iráni ballisztikus rakéta miatt szombat este - jelentette az izraeli mentőszolgálat.

A 13-as kereskedelmi televízió híradása szerint többek életéért küzdenek a helyszínen a mentősök. Emellett négyen súlyosan megsérültek - köztük egy 5 éves kislány - és tizenegyen közepesen, amikor szombat este másodszor is Iránból kilőtt ballisztikus rakéta csapódott be Izrael déli részén. Több tucat sebesültet vittek kórházba a helyszínről.

A rakéta lakóházak között ért földet, tűz ütött ki, és sokan a romok közé szorulhattak. A polgári védelem jelentős mentőosztag-különítményt vezényelt a helyszínre.

A hadsereg közlése szerint korábban Dimonában, majd Aradon is indítottak elfogórakétát az iráni rakéta ellen, de az célt tévesztett. Ennek okát mindkét esetben vizsgálják.

A becsapódás a Holt-tengerhez közeli Arad városának egy olyan részén történt, ahol sok ultraortodox él. A polgármester szerint négyemeletes házak között ért földet a rakéta, és a lökéshullám okozta a károkat az épületekben. Ezekben a régebben épült ingatlanokban a televízió értesülésének értelmében nincsenek óvóhelyek és védett szobák.

(MTI)