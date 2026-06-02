Anyaország, Videók :: 2026. június 2. 17:38 ::

"Látom, látom magát!" - Videót tettek közzé a kutató-mentők az összedőlt négyemeletes alatt rekedt férfi megtalálásáról

Drámai videót tett közzé a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat annak a férfinak a megtalálásáról, aki romok alatt rekedt a székesfehérvári négyemeletes épület összedőlése után, írja a 24. A kimentett férfi jelenleg is válságos állapotban fekszik a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház intenzív osztályán.

A közösségi oldalukon azt írták, hogy 12 fővel vettek részt a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálata irányította mentési munkálatokban. Mivel az első pillanattól kezdve tudni lehetett, hogy az eltűnt személy életben van, ezért nem volt szükség kutyás keresésre. És azt is leírták, miért nem használtak hangdetektort.

Felesleges lett volna bármiféle olyan hangdetektort használni, ami a személy lokalizálását segíti. Ha ugyanis lehasaltunk egy 80×80-as aknába, mélyen bebújva és körbevilágítva, a romok alatt lévő személy jelezte, hogy látja a fényeket. Ebből viszont nem lehetett meghatározni a pontos irányt. Az, hogy ő látja a fényt, nem jelenti azt, hogy a fény egyenesen abból az irányból érkezik; a fénysugár a különböző tereptárgyakon megcsillanhat és megtörhet. Ilyenkor az egyetlen lehetőség, hogy egy kifejezetten erre a szituációra kifejlesztett kamerával szisztematikusan átnézzük a különböző réseket. Ebben az esetben is ez történt.

A bajbajutott szólt, hogy közeledik felé a fény, és így jutottak el hozzá. Ezt követően négy métert kellett megtenniük a kamerával a törmelékek között. Erről azt kell tudni, hogy ez egy olyan speciális eszköz, amelyet First Look 360-nak hívnak, és beépített kétirányú kommunikációval rendelkezik. Amit a sérült mond a kamerába, azt a kutató-mentők halljuk a fülhallgatón, és ez fordítva is igaz: amit ők mondnak neki, azt ő hallja a kamera hangszórójából. Ezt követően pedig következett a harc a törmelékekkel.

Miután már normálisan tudtunk vele kommunikálni, átbeszéltük, milyen helyzetben van beszorulva, és ezt vizuálisan is meg tudtuk erősíteni. A katasztrófavédelem szakembereivel egyetértésben megkezdtük ezen az aknán keresztül a törmelék eltávolítását. Ez azt jelenti, hogy egy nagyjából 30-40 cm-es, födémek közötti szűk térben hasalva, vödrökkel adogattuk hátra magunk mögé a törmeléket. A munkába bekapcsolódott a Bakonyi Barlangi Mentőszolgálat is, akikkel közösen – végül nagyjából negyvenpercnyi intenzív kitermelés és takarítás után – eljutottunk a sérültig.

Mindezzel párhuzamosan a HUNOR Központi Rendeltetésű Mentőszervezet tagjai folyamatosan érkeztek a kárhelyszínre, majd átvették a helyszín irányítását, a kutató-mentők pedig átadták az ottani munkálatokat.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, leomlott egy bontásra váró négyemeletes épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temették a férfit, akit instabil, életveszélyes állapotban, többórás megfeszített munkával szabadítottak ki a hivatásos tűzoltók, a kutató-mentők és az önkéntes mentőszervezetek. A megsérült férfi jelenleg is válságos állapotban fekszik a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon.

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat tagjai azt közölték, hogy nagyon bíznak abban, hogy túléli a balesetet, és felépül az a férfi, akiért vállvetve küzdöttek mindannyian.