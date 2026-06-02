Vitézy Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni - a közlekedési és beruházási miniszter erről az RTL híradójának beszélt kedden.
A miniszter a rollerbalesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagyteljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni.
Vitézy Dávid jelezte, hogy a kormány még nem tárgyalta ezt, de szerinte a következő hetekben sorra kerülhet.
(MTI)