Anyaország :: 2026. június 2. 17:50 ::

Vitézy már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek közlekedését

Vitézy Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni - a közlekedési és beruházási miniszter erről az RTL híradójának beszélt kedden.

A miniszter a rollerbalesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagyteljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni.

Vitézy Dávid jelezte, hogy a kormány még nem tárgyalta ezt, de szerinte a következő hetekben sorra kerülhet.

(MTI)