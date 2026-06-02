Anyaország :: 2026. június 2. 17:47 ::

"Néhány tucat" kormánytisztviselőt bocsátanak el a Külügyminisztériumból

Az elmúlt hetekben a Külügyminisztériumban is megkezdődött a belső átvilágítás és az intézményi átszervezés, amelynek keretében 45 kormánytisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezték - mondta a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára kedden feltöltött videójában.

Velkey György László beszámolója szerint a minisztérium több mint ezer dolgozójából azon néhány tucat ember érintett, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Így - mint fogalmazott - "közvetlenül részt vettek abban a folyamatban, amely során Magyarország elveszítette hitelességét, elveszítette szövetségesei bizalmát, az Európai Unió peremére sodródott, hiteltelenné vált legfontosabb partnereinek szemében".

Az államtitkár tájékoztatása szerint minden érintettnek megindokolták a döntést, amelyet 38-an már elfogadtak.

Velkey György László azt hangoztatta, hogy "ez nem tisztogatás, hanem korrekt emberi bánásmód és kiállás azok mellett, akik napi szintű elszenvedői voltak akár félreállított diplomataként, akár állampolgárként mindannak, ami az elmúlt években a minisztériumban történt".

"Egyetlen célunk az új hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése, amely valóban a közjót, a valódi magyar érdeket és a magyar embereket szolgálja" - emelte ki az államtitkár.

Múlt heti sajtóhírek szerint 200 embert bocsátottak el a tárcától, a Külügyminisztérium azonban a Magyar Nemzetnek cáfolta ezeket az értesüléseket, és azt írta, "a minisztériumok átvételét követően természetes folyamat, hogy az új vezetés kialakítja a saját működési rendjét és vezetői struktúráját".

"A munkatársakat érintő döntéseket minden esetben emberséggel, a személyes szempontokat és élethelyzeteket figyelembe véve hozzuk meg. A minisztérium működése folyamatos, feladatait maradéktalanul ellátja" - tették hozzá.

(MTI)