Elcsatolt részek :: 2026. június 2. 19:40 ::

Az Európai Bizottsághoz fordult a premontrei rendház ügyében egy erdélyi parlamenti képviselő

Az Európai Bizottság Igazságügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóságához fordult a nagyváradi premontrei rendház ügyében Kulcsár-Terza József erdélyi parlamenti képviselő. Ezt ő maga jelentette be kedden a Facebook-oldalán.

A parlamenti képviselő - aki egyben a Magyar Polgári Erő nevű kispárt elnöke - kedden a Facebook-oldalán azt írta, Brüsszelbe küldött levelében Fejes Rudolf Anzelm apát, premontrei prépost-prelátus rendházból való kilakoltatására hívta fel a figyelmet.

Jelezte az uniós szerveknek, hogy a román állami hatóságok súlyosan megsértették az Európai Unió Alapjogi Chartájának, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményének egyes cikkelyeit, amikor kilakoltatták az apátot - írta bejegyzésében.

Fejes Rudolf Anzelm apátot május 27-én hajnalban lakoltatták ki a nagyváradi premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből, miután áttörték az egykori premontrei gimnázium és a rendház közötti falat.

(MTI)