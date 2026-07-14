Anyaország :: 2026. július 14. 10:08 ::

Rendőrségi vezetőnek adta ki magát egy csaló, 2,5 év börtönre ítélték

A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség vádirata alapján két és fél év börtönre ítélt a bíróság egy férfit, aki rendőrségi vezetőnek adta ki magát, és nemlétező kapcsolataira hivatkozva ígérte, hogy kimenekít Venezuelából egy ott fogvatartott nőt - közölte a Fővárosi Főügyészség kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint az 53 éves férfit egy budapesti fürdőben ismerte meg az egyik sértett, aki a fürdővendégektől korábban azt hallotta, hogy a férfi a Terrorelhárítási Központ egyik vezető beosztású rendőre.

A férfi és a nő 2025. augusztus 14-én ismét találkoztak, és a beszélgetésük során a nő szóbahozta barátnője lányának ügyét, akit hónapokkal korábban a venezuelai hatóságok elfogtak, börtönbe került, és azóta a családja semmilyen hírt nem hallott felőle.

A férfi még ezen a napon a nő újbudai lakásán találkozott a másik két sértettel is, a fogvatartott lány anyjával és annak élettársával, és felvázolta nekik, hogy kapcsolatai révén a lány hazahozatala érdekében el tud intézni egy fogolycserét, amelynek a költsége 28 millió forint lenne.

Az ügyészség szerint a tévedésbe ejtett három sértett ezután a pénz egy részét - összesen mintegy 17,5 millió forintnak megfelelő forintot és eurót - előteremtették, és azt folyamatosan adták át a férfinak, aki a sértettek fizetési kényszerhelyzetét azzal fokozta, hogy úgy tett, mintha előttük telefonon intézkedne, valamint jelezte nekik azt is, hogy a kimenekítési költséget már meg is előlegezte, így neki kell majd fizetniük.

Időközben a család már hivatalos híreket is kapott a nő fogva tartásának körülményeiről, ezért gyanakodni kezdtek a fogolycsere hitelességéről. Végül további pénzátadásokra már nem került sor, mert a sértettek feljelentést tettek, a rendőrök pedig elfogták a férfit, akit a bíróság letartóztatott, majd ellene a Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség vádat emelt - írták.

A vádlott a Budai Központi Kerületi Bíróságon idén április végén megtartott előkészítő ülésen beismerte a terhére rótt bűncselekményeket, és lemondott a tárgyaláshoz fűződő jogáról, így őt a bíróság a három sértett sérelmére elkövetett csalás miatt két és fél év börtönre, valamint vagyonelkobzásra ítélte.

Az ítélet ellen a kerületi ügyészség hosszabb tartamú börtönbüntetés és a sértettektől kicsalt további összegekre kiterjesztendő vagyonelkobzás érdekében fellebbezést jelentett be, amit a Fővárosi Főügyészség indítványában fenntartott, így az ügy másodfokon, a Fővárosi Törvényszéken folytatódik - áll a közleményben.