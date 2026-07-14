Anyaország :: 2026. július 14. 09:34 ::

Pósfai: az eredeti költségvetés egyharmadából lesz lebonyolítva az augusztus 20-i rendezvénysorozat

Az augusztus 20-i rendezvénysorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb mint egyharmadából, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva - közölte a belügyminiszter kedden a Facebook-oldalán.

Pósfai Gábor azt írta: a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Zrt. (NRÜ) 2026 februárjában bruttó 12,5 milliárd forintos szerződést kötött az idei augusztus 20-i ünnepi programsorozat megvalósítására.

Ezt megelőzően, 2025 decemberében mintegy 5 milliárd forint értékű szerződés született a tűzijáték lebonyolítására - tette hozzá.

A két szerződés együttes értéke bruttó 17,5 milliárd forint volt, a szerződéseket a Lounge Event Kft.-vel kötötték meg és 50 százalékos előleget, 8,7 milliárd forintot fizettek ki, és a tűzijátékot is megrendelték - közölte.

Pósfai Gábor bejegyzése szerint a Lounge-csoportot érintő büntetőeljárásra, bankszámlazárolásokra, végrehajtási intézkedésekre és teljesítési kockázatokra tekintettel az NRÜ Zrt. június végén felmondta az érintett szerződéseket.

A rendelkezésre álló rendkívül rövid idő ellenére az NRÜ Zrt. és a kormányzat munkatársai haladéktalanul megkezdték az új közbeszerzési eljárás és a módosított műszaki tartalom előkészítését.

Ennek keretében felmérték a piaci lehetőségeket, és megkeresték azokat a rendezvényszervezőket, amelyek szakmai és technikai kapacitásaik alapján képesek lehetnek az ünnepi programsorozat biztonságos és színvonalas megvalósítására.

Az augusztus 20-i rendezvénysorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb mint egyharmadából, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva - hangsúlyozta a miniszter.

"A költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látványelemek megfelelő színvonalú megvalósítását" - fogalmazott Pósfai Gábor.

(MTI)