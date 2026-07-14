Külföld, Politikusbűnözés :: 2026. július 14. 09:59 ::

Korrupció miatt kizártak egy volt magas rangú vezetőt a Kínai Kommunista Pártból

Korrupciós vádak miatt kizárták a Kínai Kommunista Pártból Ma Hszing-zsujt, a párt Politikai Bizottságának volt tagját - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség.

A volt vezető ellen áprilisban indult vizsgálat "súlyos fegyelmi és törvénysértések" gyanújával, amely kifejezést a kínai hatóságok rendszerint korrupciós ügyekre használnak. A vizsgálat megállapította, hogy Ma szabálytalanul befolyásolta tisztségviselők kinevezését, jogosulatlan előnyökhöz juttatott másokat, valamint hozzátartozói hivatalos befolyását felhasználva jelentős anyagi haszonra tettek szert.

Az állami média beszámolója szerint Ma emellett jogellenesen fogadott el ajándékokat, rokonai számára piaci ár alatti ingatlanvásárlásokat segített elő, továbbá hivatali befolyását személyes előnyök megszerzésére használta. A hatóságok szerint jelentős értékű pénzt és vagyont fogadott el, az összegről azonban nem közöltek adatot.

Ma korábban a központi vidéki munkát irányító testület helyettes vezetőjeként is dolgozott, ezt megelőzően Sencsen, majd 2021-től a Hszincsiang Ujgur Autonóm Terület párttitkára volt. Az elmúlt hónapokban több olyan tisztségviselő ellen is vizsgálat indult, akik az ő hivatali ideje alatt kaptak előléptetést.

Az ügy újabb példája a kínai vezetés magas rangú tisztségviselőkre is kiterjedő korrupcióellenes fellépésének, amely az elmúlt években a párt, az államigazgatás és a hadsereg számos vezetőjével szemben indult eljárást eredményezett. A közelmúltban a védelmi és az űripari ágazat több vezetője ellen is korrupciós eljárás indult.

(MTI)